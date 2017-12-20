/ «Трактор» не сумел прервать победную серию ЦСКА

«Армейцы» без своих сборников переиграли челябинцев со счетом 3:1.

Сегодня челябинский «Трактор» гостил в Москве у ЦСКА и уступил со счетом 3:1. Главный тренер «армейцев» Игорь Никитин позволил отдохнуть 10 игрокам основного состава клуба и сборной России, но даже это не помогло челябинца. В первом периоде «черно-белые» выглядели неплохо, создавали моменты, но реализовать возможности не сумели. А вот за ЦСКА забил Константин Окулов. Он вместе с Игорем Ожигановым провел комбинацию, которую на штанге завершил.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» сумел отыграться. После удаления Романа Любимова челябинцам потребовалось 6 секунд на реализацию численного преимущества. Точный бросок в «девятку» на счету Алексея Кручинина. Однако этого подопечным Анвара Гатиятулина не хватило, чтобы набрать очки. Победу своему клубу принес Кирилл Петров, дважды наказав южноуральского соперника за досадные ошибки.

Таким образом, в активе «Трактора» остается 62 очка, он продолжает борьбу за кубковую восьмерку. Свой следующий матч хоккейная дружина из Челябинска проведет в четверг против «Витязя». А ЦСКА одержал 12-ю победу подряд.

ЦСКА (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Окулов (Ожиганов, Кузьменко) – 17:36 (5x5)

1:1 – Кручинин (Рыбаков, Вишневский) – 26:10 (5x4)

2:1 – Петров – 31:34 (5x5)

3:1 – Петров (Робинсон, Шумаков) – 43:45 (5x5)

Вратари: Юханссон – Демченко.