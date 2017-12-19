/ КХЛ. «Трактор» гостит у ЦСКА. Онлайн-репортаж

Челябинцы попытаются взять реванш за поражение 0:3 в родных стенах.

3:1



МАТЧ ЗАВЕРШЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 55-74 ; Броски в створ: 22-34 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 32-31 ; Блокированные броски: 26-18 ; Силовые приемы: 12-13 ; Время в атаке: 15:16-13:46 ; Штраф: 8-8

Статистика 3-го периода: Броски: 13-16 ; Броски в створ: 5-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-12 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 04:58-04:14 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ МАТЧА

60 мин – Все! Сирена прозвучала, не смог "Трактор" прервать победную серию соперника.

60 мин – Полыгалов проверил Юханссона, тот оказался в порядке.

60 мин – Перерыв взял Анвар Гатиятулин.

60 мин – Вывел "Трактор" шайбу из зоны, Демченко убежал на смену, а шайба стала добычей голкипера ЦСКА.

59 мин – "Трактор" держит шайбу, но в своей зоне. ЦСКА под конец подрубил высокий прессинг, спокойно ведет игру к победному завершению.

57 мин – Не удалось на сей раз реализовать большинство, менее 3 минут до сирены, в равных составах соперники.

56 мин – Гюнге и Никитин по очереди испытали удачу, счет остается прежним.

Удаление. ЦСКА. 36. Мясищев Игорь 2 мин. Задержка клюшкой



55 мин – Черников рвался вперед, но не было поддержки, сам он тоже не сумел зацепиться. Однако получилось заставить соперника сфолить. Мясищев нарушил правила на Александре Шарове.

54 мин – Вишневский едва не привез себе еще одну шайбу. В средней зоне позволил сопернику перехватить шайбу и провести очень опасную атаку.

53 мин – В средней зоне идет игра, не получается у "Трактора" выйти в атаку.

51 мин – Виделль выскочил 1 в 0, но не сумел переиграть голкипера. Просто никакущая реализация. Много моментов создают челябинцы, неплохо играют, но с голами просто беда.

51 мин – В полном составе "Трактор", чуть больше 9 минут, чтобы спасти игру. "Черно-белые" тем временем в 2 звена перешли.

50 мин – Кокуев с Рыбаковым в меньшинстве выскочили в опасную атаку, но Семен отдал партнеру очень неудобную передачу.

50 мин – Петров, который "армейский", на хет-трик претендовал – бросал с хорошей позиции, но чуть-чуть не попал.

49 мин – Удаление в игре. За задержку соперника клюшкой 2 минуты получил Никита Никитин. Очень мало времени у "Трактора" для камбэка.

48 мин – Смешанными звеньями "Трактор" играет. Зашли в зону, бросили, сменились на пятерку Гюнге. Миксует Гатиятулин, ищет подходы, способы переломить игру.

47 мин – Тают драгоценные секунды, Якуценя зашел в зону и с шайбой там расстался. Ответный выпад ЦСКА завершается в ловушке Демченко.

45 мин – Гатиятулин взял запрос с надеждой на чудо, чуда не случилось.

45 мин – Едва с "мясом" "Трактор" не запихал шайбу в ворота, но Юханссон, не видя ее, сумел изловчиться и не дать пересечь линию ворот. Сэйвище.

45 мин – Опять потеря в своей зоне, и третья шайба влетает в сетку ворот Василия Демченко. Подхватил шайбу Кирилл Петров и мощно бросил в "домик" голкиперу.

44 мин – Контролирует ЦСКА ход матча, держит шайбу и делает выпады. "Трактор" пока больше обороняется, Демченко выручает.

41 мин – Начался заключительный период основного времени матча. "Трактор" не сумел реализовать численное преимущество – в равных составах соперники.



НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 19-34 ; Броски в створ: 8-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 10-10 ; Блокированные броски: 13-5 ; Силовые приемы: 6-7 ; Время в атаке: 05:16-04:17 ; Штраф: 4-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Легионерская спецбригада давила на ворота, но ЦСКА выстоял, продержался. Третий период начнется с численным преимуществом "Трактора".

40 мин – Никитин бросал, Сергеев принял на себя. "Трактор" в чужой зоне закрепился, позиционная атака.

Удаление. ЦСКА. 77. Окулов Константин 2 мин. Подножка



39 мин – Удален Окулов, за фол на своей синей линии. Завалил он на лед Алексея Кручинина, заплел ему ноги клюшкой.

39 мин – Бородкин звонко щелкнул от синей, шайба не дошла до ворот – заблокировали.

38 мин – ЦСКА 2 на 1 выскочил, Шумаков решил не отдавать передачу, сам решил разобраться, но в ближнем бою с Демченко не справился. Точнее, Вася уже растянулся по всей ширине ворот, а Шинин мешал Шумакову. поднять шайбу.

37 мин – Кокуева опрокинули на лед, судьи молчат.

36 мин – "Трактор" еще выдал классную атаку, Шаров технично подправлял шайбу после броска Бородкина. Увы и ах, но счет прежний.

35 мин – Выстояли! И Виделль, вышедший из бокса для штрафников, устремился в атаку, но там с его броском справился голкипер.

34 мин – Стоит "Трактор", терпят челябинцы, но очень непросто.

33 мин – Насел ЦСКА, давит. А "Трактору" еще и тяжко, потому как дальняя скамейка.

Удаление. Трактор. 26. Виделль Линус 2 мин. Подножка



33 мин – Виделль завелся и рубанул соперника клюшкой. 2 минуты Линусу, но по делу.



Изменение счета: ЦСКА. 27. Петров Кирилл. В равенстве.

32 мин – Вишневский потерял шайбу, и ЦСКА сразу же наказал за такую оплошность. Дальний бросок "армейского" Петрова, а Демченко момента броска не видел. Вновь вперед москвичи вышли.

31 мин – Подарили шайбу в своей зоне сопернику игроки "Трактора", выручил, очень выручил Василий Демченко.

30 мин – Якуценя в слаломном проходе промчался и бросил, но угол был довольно острый, голкипер ближний закрыл надежно.

29 мин – В лицо Александру Шарову шайба попала. Кажется, в порядке форвард "Трактора".

27 мин – Гюнге почти на пятаке шайбу поймал, бросил с неудобной руки, но без гола. Вратарь выкатился вперед, сократил угол и угрозу отвел.

27 мин – Продолжает атаковать "Трактор". Аппетит приходит во время еды. Да и можно этот ЦСКА обыгрывать.

Изменение счета: Трактор. 78. Кручинин Алексей ассистенты: 10. Рыбаков Александр В., 59. Вишневский Иван. В большинстве



27 мин – Гоооооооол! ГООООООООЛ! Удаление было у ЦСКА, а "Трактору" потребовалось 6 секунд, чтобы его реализовать! Кручинин точно в "девятку" дальнюю попал. Был небольшой рикошет, но он на траекторию повлиял слабо.

Удаление. ЦСКА. 13. Любимов Роман 2 мин. Подножка



26 мин – Неожиданный наброс от Науменкова, Демченко отбил перед собой. ЦСКА сильный отрезок выдает, подприжал соперника.

25 мин – Гюнге, Виделль и Щехура навязали борьбу в чужой зоне, но не дали им забрать шайбу, надежно сыграли оборонцы. Не хватает "Трактору" завершения, очень не хватает.

24 мин – Полыгалов между двумя просочился и нарвался на силовой. Сыграно чисто.

23 мин – Плэтт в единоборстве с Никитиным угрожал воротам Демченко, бросал с неудобной. Хорошо защитник отборолся, помешал сопернику.

22 мин – Шаров не попал по шайбе, классную ему передачу с фланга делали. Владеет шайбой "Трактор", затяжная атака.

21 мин – ОПАСНО! Шумаков с ползоны бросал. Пытался эффектно с колена зарядить, но свалилась шайба с крюка. Повезло "Трактору", говоря откровенно.

21 мин – Второй период стартовал, вбрасывание вновь за "Трактором". Последовала хорошая поперечная передача на Черникова, тот технично обыгрывал, но чуть-чуть не успел.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 23-24 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-9 ; Блокированные броски: 9-8 ; Силовые приемы: 5-4 ; Время в атаке: 05:02-04:05 ; Штраф: 2-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Завершен первый период, впереди еще 2.

19 мин – Сейчас главное без пепла. ЦСКА не выглядит тем монстром, что был в Челябинске. И сам позволяет сопернику играть, создавать моменты. Просто нужно к этим моментам относиться трепетнее, бережнее.

19 мин – Не вытекала шайба из логики игры, но стоило "зевнуть" против таких мастерюг и пожалуйста. Вынимайте.

Изменение счета: ЦСКА. 77. Окулов Константин ассистенты: 92. Ожиганов Игорь, 96. Кузьменко Андрей. В равенстве.



18 мин – И все-таки открывают счет "армейцы". Окулов перевел на Ожиганова, сместился на дальнюю штангу, получил там ответную передачу и спокойно ее замкнул.

18 мин– Рясенский подарил шайбу, едва этого гола не стоило.

16 мин – Виделль выкатывался на хорошую позицию, но не сумел он выбрать момент для броска. Плюс, еще и шайба скакала, что не очень на руку было.

14 мин – ЦСКА начал на чужой синей линии "душить" соперника, не давать тому выходить в атаку. Вот только "Трактору" сделать это со второй попытки удалось! И еще один момент был у Линуса Виделля, спасает голкипер. Поинтереснее челябинцы в первом периоде, поострее играют.

13 мин – В полном составе "Трактор", и роскошная атака удается! Ник Бэйлен бросил мощно, но не хватило чуть-чуть точности.

12 мин – Позиционная атака ЦСКА. Очень неплохо переводили шайбу, размашисто атаковали, но без финального броска. Юрий Петров не позволил ударить прицельно.

Удаление. Трактор. 47. Петров Алексей 2 мин. Удар клюшкой



11 мин – Алексей Петров на пустом месте заработал удаление.

10 мин – Перед матчем прогнозы специалистов были однозначными: победа ЦСКА. Вот только сейчас игра, как минимум, выглядит равной. "Трактор" неплохо борется, держит шайбу и в атаке проводит не меньше времени.

9 мин – Несколько похожих попыток от "Трактора" провести атаку – защитник набрасывает, форварды пытаются зацепиться на пятаке или переправить шайбу.

8 мин – Вишневский набросил, за воротами вязкая борьба, но удается хозяевам отброситься.

7 мин – Кручинин от своих ворот потащил шайбу, сыграл немного бесшабашно, но мы к такой игре Алексея уже привыкли. Атака получилась затяжной, без броска.

6 мин – Еще один шикарный момент у "Трактора". Виделль сам создал момент, сам бросал, сам добивал. Чуть-чуть не хватило, самой малости.

6 мин – Пока непонятен рисунок игры, который выбрал Анвар Гатиятулин. Сперва владели шайбой, играли "первым номером", но сейчас его отдали.

5 мин – "Армейцы" перехватили преимущество, ведут игру, больше владеют шайбой и давят на ворота. Очень затяжная атака удается, но без острых бросков. Только под самый конец был бросок, Демченко намертво забрал.

4 мин – Недолго "Трактор" поиграл в меньшинстве, Никитин самоотверженно бросался под шайбу. Но теперь соперники в равных составах.

3 мин – Полыгалов разогнал атаку. Но опасной она стала только во второй волне. Якуценю вывели практически на пустой угол, но Максим не попал. Очень острый момент был.

Удаление. Трактор. 11. Гюнге Рихард 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



2 мин – Бэйлен прицельно стрельнул по воротам, не попал в створ. А в следующее мгновение ЦСКА перешел в атаку, Рихард Гюнге нарушил правила, атаковав игрока без шайбы.

Удаление. ЦСКА. 13. Любимов Роман 2 мин. Подножка



2 мин – Первое удаление в матче. Любимов уложил на лед Бородкина и отправляется отдыхать на 2 минуты.

1 мин – Очень непривычно выглядит сейчас состав ЦСКА, очень многие сегодня отдыхают. Однако "армейцы" имеют хоккеистов на 2 или даже 3 состава, которые способны бороться за самые высокие места.

1 мин – Поехали! Заскучали челябинцы без хоккея, без "Трактора". Стартовое вбрасывание, сразу первый полумомент – Якуценя прошел по центру и угрожал воротам, голкипер отразил бросок.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Перед матчем:

ЦСКА сегодня выставил на удивление мало челябинцев, дал тренер передохнуть своим сборникам. А у "Трактора" выздоровел очередной "лазаретник", сегодня вне состава остались Данил Мамаев и Данил Губарев. Кроме того, форварды Шолохов и Кравцов продолжают готовиться к грядущему МЧМ, пытаясь на сборах доказать Брагину свое место в составе. А обороняет ворота "Трактора" сегодня Василий Демченко.

Составы команд на встречу:

Хозяева:





Гости:





Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! "Регулярка" КХЛ продолжается после небольшой паузы, а "Трактор" гостит в Москве. Здесь челябинцы попробуют взять реванш за поражение 0:3, но сделать это будет очень непросто – "армейцы" на ходу, они побеждали всякий раз с 5 ноября.



