«Трактору» не удалось одолеть московское «Динамо»

Лишь овертайм смог выявить победителя в этом поединке.

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Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялся матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «Трактор» (Челябинск). И для «чёрно-белых» это была заключительная выездная игра в сезоне 2019/20.

Первый период прошёл в довольно равных условиях, но удача оказалась на стороне подопечных Владимира Юрзинова. Имея численное преимущество, на 10-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился Ник Бэйлен.

А вот во втором отрезке матча гости льда были гораздо активнее. Челябинцы в два раза больше нанесли бросков в створ ворот москвичей. Только вот здесь уже удача сыграла за хозяев матча. Сначала, на 25-й минуте отличился Даниил Тарасов, а затем, имея численное преимущество и Тему Пулккинен, на 33-й минуте игры. Но у челябинцев, когда они были в меньшинстве, был отличный момент. Убегали Подкорытов и Косов на ворота Александра Ерёменко и даже сумели забить гол. Только вот было положение «вне игры» и взятие было отменено. Итого, после второго периода счёт на табло был 2:1.

Третий период был более активным. Но никак не удавалось командам забросить ещё шайб. И лишь за минуту до конца основного времени, когда «Трактор» был в большинстве, Андрей Попов смог реализовать свой голевой момент, тем самым, сравняв счёт и уведя игру в овертайм в формате 3 на 3.

И в середине дополнительного времени Игорь Исаев получил удаление, дав хозяевам льда численное преимущество. Это сыграло им на руку и за минуту до конца овертайма, Владимир Брюквин забросил победную шайбу в этом матче. Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу московского «Динамо».

Следующий, заключительный в сезоне 2019/20 матч «Трактора» состоится 27 февраля в Челябинске. Это будет традиционное «южноуральское дерби», ведь челябинцы примут у себя магнитогорский «Металлург».