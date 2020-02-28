Игроки «Трактора» и хоккейные эксперты подвели итоги сезона 2019/20

Они сошлись во мнениях — клуб провалился в этом регулярном чемпионате.

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27 февраля игрой с магнитогорским «Металлургом» хоккейный клуб «Трактор» завершил выступление в сезоне 2019/20 на 11-ой строчке турнирной таблицы. Этот сезон по праву считается одним из худших в истории челябинской команды. Мы собрали мнения экспертов и игроков о том, что не получилось и что ждёт «чёрно-белых» в будущем.

Сами хоккеисты признали, что не довольны прошедшим регулярным чемпионатом. Они уверены, что могли достичь большего.

«Сезон закончился гораздо раньше, чем мы бы все хотели. К сожалению, для всей команды он был не таким удачным. Надеюсь, в следующем году всё будет лучше. И я буду играть на таком же уровне», — рассказал форвард Лукаш Седлак.

А ветеран «Трактора» Анатолий Картаев рассказал, что даже при провальном сезоне хоккей не заканчивается. К следующему чемпионату нужно делать выводы.

«Нужно правильно вести команду, у нас есть хорошие возможности, и последние игры это показали. С молодёжью надо работать, руководить ими, тренировать их на высшем уровне. С приходом Ивана Савина, думаю, многое изменится. Он ведь бывший игрок и понимает, что надо делать», — поделился эксперт.

Обозреватель же портала «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис заявил, что он пока не может поверить в светлое будущее «Трактора».

«Как я вижу, многие люди в руководстве, да и в офисе, сейчас останутся. Пока не вижу перспектив», — подчеркнул Михаил Зислис.

В целом эксперты не понимают, почему «Трактор» пошёл на спад почти в самом начале чемпионата. Этого не понимают и игроки, которые психологически «просели» из-за низкого результата после сезона.

«Мы находимся сейчас не на своём месте. Какие-то, видимо, субъективные причины повлияли на это. Не знаю, в связи с чем это произошло, будем разбираться, будем думать и делать выводы из этого сезона. Нужно постараться забыть плохое. Это очень хороший опыт нам всем», — отметил Виталий Меньшиков, защитник ХК «Трактор».

Экс-игрок челябинской команды Евгений Любимов вспомнил начало чемпионата, где «чёрно-белые» на выезде завоевали 10 очков из 16.

«Начало было, в целом, неплохое. Не считая первые две домашние игры, конечно. Потом некоторое время находились в зоне лидерства. А вот потом что- то потерялось и не смогли это найти», — сказал Евгений Любимов.

Подвёл итоги и президент клуба, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Этот сезон для „Трактора“ завершён. Он стал провальным. Челябинск достоин большего. Впереди большие перемены. Школа „Трактор“ — одна из лучших в стране. Этот потенциал нужно использовать с умом», — написал Алексей Текслер в своём Инстаграм-аккаунте.

Также глава региона заявил, что нужно верить в команду и быть рядом с ней, ведь впереди новый сезон. Он начнётся для «Трактора» лишь через пять месяцев. За это время руководству клуба предстоит серьёзно пересмотреть свою работу, а также провести грамотную селекцию, чтобы укомплектовать команду хорошими игроками.