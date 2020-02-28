Топ событий сезона КХЛ 2019/20 для ХК «Трактор»

Чемпионат был провальным, но и в нём есть светлые моменты.

27 февраля хоккейный клуб «Трактор» завершил выступление в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2019/20. Последний матч, где соперником стал магнитогорский «Металлург», «чёрно-белые» выиграли. Тем самым на последнем рывке челябинцы сумели подняться с последнего, двенадцатого места Восточной конференции, на одиннадцатое.

Этот сезон для челябинской команды признан провальным, его результат — один из худших во всей истории «Трактора». И в нём было довольно много событий — смена тренерского штаба, скандал с фан-сектором, новые «звёзды» и яркие матчи. Вспомним главные моменты хоккейного года.

Дальневосточная серия и смена тренера.

В начале сезона у руля «Трактора» стоял Петерис Скудра — латвийский специалист, известный по своей работе с нижегородским «Торпедо». И начал довольно неплохо — два выигранных предсезонных турнира и победы на самом сложном выезде, который был на самом старте чемпионата. Дальневосточная серия насчитывала 8 игр. И пять из них челябинцы выиграли.

Затем у «Трактора» началась длинная череда проигрышей, изредка чередовавшаяся победами. В итоге после очередной разгромной игры с «Автомобилистом», которая состоялась 2 ноября, Петериса Скудру решили заменить на Владимира Юрзинова-младшего.

«Война» с «Сектором А», смена «власти».

И после новых неудач, устав от поражений и нахождения команды на последних строчках турнирной таблицы, из-за недовольства политикой руководства клуба ультрас-фанаты «Трактора» — «Сектор А» — во время матча с командой из Екатеринбурга покинули свои места на трибуне. Затем выпустили официальное заявление, в котором выдвинули ряд требований. В том числе, и сменить непосредственное руководство «Трактора». Только после этого они готовы были продолжить болеть за команду. При этом выяснилось, что скандал спровоцировал сотрудник клуба, глава «Сектора А» Артём «Скиф» Воробьёв. У него был личный конфликт с начальством, объяснят позже в «Тракторе».

К слову, руководство у челябинцев в итоге действительно сменилось. Хоть и не так быстро, как этого хотели ультрас-фанаты. 31 января вместо Бориса Видгофа должность генерального директора клуба занял Иван Савин — бывший игрок команды. И многие эксперты отмечали, что это изменение действительно пошло клубу на пользу. Видгоф сохранил место вице-президента «Трактора».

Заключительный отрезок.

После Нового года, когда «Трактор» ещё мог набирать очки, чтобы войти в зону плей-офф, хоккеисты проводили неплохие матчи. Некоторые из них были по-настоящему «валидольными» — очень нервными и яркими. Примером служит встреча с «Нефтехимиком», где челябинцы уступали по ходу матча три шайбы, но в итоге сумели вывести игру в дополнительное время и даже выиграть. И как же не вспомнить два «сухаря» подряд: сначала победа 5:0 над «Адмиралом», лишившая его шансов на выход в плей-офф, а затем 4:0 — над «Сибирью». Большая заслуга в этом у 23-летнего голкипера Ивана Федотова, который стоически отражал все броски.

«Упор на челябинских воспитанников», звёзды Седлак-Гика, возрождение Косова.

Перед самым началом сезона звучал слоган — «мы делаем ставку на воспитанников южноуральского хоккея». Действительно, на тот момент в команде было много «своих» спортсменов, что, в общем-то, не помешало в течение сезона отходить от этой концепции, обменивая перспективных челябинцев на игроков из других регионов или тех, кто просто не востребован в своём клубе. Вопросов у болельщиков было много. Одним из ярких эпизодов стал обмен 25-летнего голкипера Василия Демченко, который прошёл всю вертикаль, на 32-летнего Станислава Галимова, который оказался не нужен магнитогорскому «Металлургу». Многие этот шаг не оценили, хотя Галимов неплохо справлялся и даже выручал «Трактор» в важных матчах.

А вот селекционная работа по части привлечения легионеров дала результат. Челябинск получил двух чехов, имевших опыт игры в НХЛ — Лукаша Седлака и Томаша Гику. Оказалось, они раньше играли в одном клубе и у них налажено взаимопонимание. И именно эта связка набрала больше всего очков в команде (40+34 соответственно). А Седлак смог даже побить снайперский рекорд Евгения Скачкова, поставленный в сезоне 2009/10 — 22 шайбы. Чешский форвард смог обогнать его ровно на одно попадание. И Гика, и Седлак задержатся в Челябинске ещё минимум на один сезон — их контракт завершается в апреле 2021 года.

Стоит отметить и перезапуск карьеры 26-летнего Ярослава Косова, которому в «Тракторе» буквально дали второй шанс. Ведь, к сожалению, этот техничный и быстрый игрок известен своим буйным нравом и проблемами с законом. Раньше за сезон он не мог заработать более 15 очков. А в Челябинске ему удалось набрать 22 балла и прочно войти в пятёрку лучших в клубе. Срок контракта истекает в апреле этого года. И форвард сделал серьёзную заявку на заключение нового договора.

Будущее клуба, сезон 2020/2021.



Предстоящий сезон должен быть серьёзной перезагрузкой для клуба. Новое руководство, новый состав, тренерский штаб. До старта следующего регулярного чемпионата — чуть больше пяти месяцев, и до этого времени в команде нужно полностью переработать всю концепцию. Прошлые схемы и идеалы не работают. Генеральному директору Ивану Савину предстоит мощная работа, а скаутам «Трактора» — непростая селекция. Все самые интересные новости начнутся с 30 апреля, когда в КХЛ откроется трансферное окно.