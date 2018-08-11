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/ Герман Титов рассказал о «заряженности» хоккеистов на дерби с «Металлургом»

Герман Титов рассказал о «заряженности» хоккеистов на дерби с «Металлургом»

«Черно-белые» не будут экспериментировать с составом на матчах Кубка губернатора.
сегодня в 07:33
  |  Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» рассказал о стратегии на Кубок губернатора. Герман Титов ожидает, что хоккеисты проявят свой характер на «настоящих» матчах при полных трибунах. «Черно-белые» проводят последние корректировки в пятерках перед «регуляркой».

Суровости в Челябинске я не заметил. Может, все поменяется, когда начнется чемпионат. Пока рано говорить о потенциале ребят, я пока смотрю. Мы пока в процессе, лучше друг друга понимаем. Я надеюсь, что к началу чемпионата команда подойдет во всеоружии. Для меня главным на Кубке губернатора будет возможность посмотреть на оптимальный состав, что можно подкорректировать. Здесь мы не будем экспериментировать. — рассказал главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Отдельно наставник челябинских хоккеистов высказался о предстоящем южноуральском дерби. Болельщики ждут победы от «черно-белых». Титов уверен, что хоккеисты «Трактора» понимают принципиальность предстоящей встречи и не планирует их по-особенному мотивировать.

Напомним, Кубок губернатора Челябинской области пройдет с 14 по 18 августа. Билеты на предсезонный турнир уже в продаже.

14 августа

  • 15:00. Салават Юлаев vs Металлург

  • 19:00. Трактор vs Авангард

15 августа

  • 15:00. Авангард vs Салават Юлаев

  • 19:00. Трактор vs Металлург

17 августа

  • 15:00. Металлург vs Авангард

  • 19:00. Трактор vs Салават Юлаев

18 августа

  • 13:00. Матч за 3-е место

  • 17:00. Финал

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