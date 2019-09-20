«Трактор» завершит длинную выездную серию матчем с «Барысом»

Встреча между командами пройдет в Алма-Ате.

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Сегодня, 20 сентября, в Алма-Ате в рамках проекта KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» из Нур-Султана и «Трактором» из Челябинска.

В это межсезонье «Барыс», также как и «Трактор», значительно обновил игровой состав. А на старте сезона казахстанский клуб провел 7 матчей, в четырех из которых одержал победу. Челябинцы же провели 9 матчей, пять из которых выиграли.

Всего эти два клуба встречались по ходу регулярного чемпионата 38 раз. И можно сказать, что матчи «Трактора» и «Барыса» действительно непредсказуемы. 20 побед — у клуба из Нур-Султана и 18 — у «черно-белых». А разница в шайбах вообще отсутствует. Обе команды забросили по 113 шайб.

Что принесет этот матч? Сможет ли казахстанский клуб одолеть «Трактор», который сейчас является лучшим в КХЛ по выездным играм? Или же челябинцы победят «Барыс», продолжая свою феерию?

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. А те, кто не сможет посмотреть матч, смогут следить за ним в нашей текстовой трансляции. До встречи на «Первом областном» в 18:30 по челябинскому времени.