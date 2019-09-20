Текстовая трансляция матча КХЛ между «Барысом» и «Трактором»

Удержат ли «черно-белые» первую строчку в рейтинге КХЛ по завоеванным на выезде очкам?

2:0



КОНЕЦ МАТЧА

Статистика матча: Броски: 55-44; Броски в створ: 35-26; Голы: 2-0; Вбрасывания: 47-25; Блокированные броски: 8-14; Силовые приемы: 15-19; Время в атаке: 11:32-11:04; Штраф: 56-39.



КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика 3-го периода: Броски: 14-14; Броски в створ: 6-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 15-8; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 3-9; Время в атаке: 03:06-03:31; Штраф: 6-31.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, грубость, 2 мин.

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, атака в область головы и шеи, дисциплинарный штраф, 5+20.

60 мин — Силовой прием совершил Меньшиков, останавливая игрока «Барыса», который катился на пустые ворота с шайбой.

59 мин — Отличный момент был для «черно-белых». Пустые ворота челябинцев

58 мин — В контр-атаку бежали игроки «Барыса» после ошибки челябинцев, но на месте Демченко. Затем и Ярослав Косов побежал один на один с Паскуале, но подоспела защита «Барыса».

57 мин — Не удается «Трактору» закрепиться в чужой игровой зоне. Раскатываются игроки.

56 мин — Отличный силовой совершил Юрий Сергиенко возле своих ворот против казахстанского игрока!

55 мин — Активны в данном отрезке челябинцы, но прочитывают все игроки «Барыса».

54 мин — Не удалась передача через пятак, потерял равновесие игрок «Трактора» и шайба вышла из зоны соперника.

53 мин — Александр Шаров почти попал по воротам, но вновь отбил бросок Паскуале.

52 мин — Бросал Егор Фатеев прямо по воротам «Барыса», но срикошетила шайба от вратаря.

52 мин — Начали владеть инициативой челябинцы. Подряд бросают шайбу во владения Паскуале.

52 мин — Томаш Гика бросал с точки вбрасывания, но на стороже был голкипер «Барыса».

51 мин — Сергей Коньков принял хорошую передачу, но долго принимал решение, поэтому не удалось пробить Паскуале.

51 мин — Не дошла передача до игрока «Барыса», которая могла преобразиться в гол. Не могут ничего с этим сделать челябинцы.

50 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

49 мин — Разыгрывают шайбу игроки казахстанского клуба в зоне челябинцев.

48 мин — Опасно действовали игроки «Барыса» против Василия Демченко.

48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №87, Кирилл Кошурников,блокировка, 2 мин.

47 мин — Навалились игроки на Демченко, который не смог задержать шайбу ловушкой. Опасно могло получиться для челябинцев!

47 мин — Опасный момент был для голкипера «Барыса». Накаляются страсти в сегодняшнем матче.

46 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Что же творится у ворот Паскуале! Вновь сдвигаются ворота, только уже самим голкипером.

45 мин — Хорошо разыгрывают шайбу челябинские игроки. Вновь Паскуале на стороже. Не удается пробить. канадского голкипера.

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



45 мин — Хороший бросок делал Илья Карпухин, но реагирует на него Паскуале.

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №6 Леонид Метальников, сдвиг ворот, 2 мин.

43 мин — Руслан Карлин перехватывал преимущество во владении шайбой, но не дали ему бросить по воротам Паскуале.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, атака игрока, не владеющего шайбой, 2 мин.

43 мин — Плотно играют хоккеисты «Трактора» в чужой зоне, что и приводит к удалению.

42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №9 Джесси Блэкер, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2+2 мин.

41 мин — Отодвигают игру от собственных ворот игроки «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после двух периодов: Броски: 42-30; Броски в створ: 29-19; Голы: 2-0; Вбрасывания: 32-17; Блокированные броски: 4-8; Силовые приемы: 12-10; Время в атаке: 08:09-07:33; Штраф: 50-8.

Статистика 2-го периода: Броски: 14-16; Броски в створ: 10-11; Голы: 2-0; Вбрасывания: 13-12; Блокированные броски: 2-2; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 02:53-05:08; Штраф: 50-6.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Опасно у ворот челябинцев. Выбросили шайбу «Трактора» из воей зоны.

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

39 мин — Прессингуют игроки «Барыса» ворота Демченко. Слишком опасно.

38 мин — Со средней дистанции бросали игроки «Барыса». Видел шайбу Демченко.

37 мин — Борьба развернулась в зоне «Трактора».

36 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — Хорошо сыграли игроки челябинского «Трактора», но удача пока не на стороне челябинцев. Задержал ловушкой шайбу Эдии Паскуале.

35 мин — Бросал Андрей Попов, но надежен голкипер «Барыса». Не удается найти ключ челябинцам.

34 мин — Ошибаются в своей зоне челябинцы, но быстро исправляют ошибку. Могло быть опасно.

34 мин — Сдвинуты ворота были у игроков «Барыса». Не сразу заметили это судьи, да и вообще все игроки. Напряженная борьба.

33 мин — Расположились челябинцы на чужой половине поля. Но точность пока подводит «черно-белых».

32 мин — Эндрю Кейлоф опасно бросал по воротам, но ушла шайба выше рамки.

31 мин — Слишком опасно играют игроки «Барыса» против челябинцев. Такой удар может привести к сложной травме.

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №18 Павел Акользин, удар коленом, дисциплинарный штраф, 5+20

31 мин — Не смогли сохранить челябинцы игру в зоне соперника.

31 мин — Егор Фатеев бросал по воротам «Барыса» — в ловушке шайба.

30 мин — Не хватает точности игрокам «Трактора». И нужно придумать, как обыграть голкипера «Барыса».

30 мин — Сергей Терещенко бросал шайбу в ближний угол, отбил ее Паскуале.

29 мин — Неплохая борьба за шайбу. Но пока без бросков в этом отрезке.

28 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

27 мин — Паскуале совершил феноменальный сэйв. Челябинцы здорово разыграли шайбу, но голкипер «Барыса» продолжает отбивать мощные броски.

27 мин — Борьба продолжается в средней зоне.

26 мин — Бросают челябинцы по воротам Паскуале. Но выходит она из зоны казахстанского клуба.

25 мин — Есть чуть больше двух несгораемых минут большинства для того, чтобы отыграться «Трактору».

25 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — Реализовали игроки «Барыса» свое численное преимущество. Гол.

24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Барыс» №81 Ииро Пакаринен

23 мин — Череда удалений накрыла этот матч.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, подножка, 2 мин.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №94 Василий Демченко, выход из вратарской зоны, 2 мин.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №95 Дмитрий Шевченко, агрессор в драке, дисциплинарный штраф, 5+20.

Судейский корпус принимает решение по поводу удалений игроков



23 мин — Дмитрий Шевченко из «Барыса» накинулся на Василия Демченко, Ессе Виртанен защищал своего вратаря и завязалась драка!

22 мин — Принял передачу Старченко и один на один выходил он с Василием Демченко.

22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Барыс» №48 Роман Старченко (№4 Егор Шалапов, №64 Аркадий Шестаков)

21 мин — Андрей Попов протаскивал шайбу до ворот «Барыса», но задержал ее в ловушку голкипер нур-султанского клуба.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 27-14; Броски в створ: 19-8; Голы: 0-0; Вбрасывания: 19-5; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 9-7; Время в атаке: 05:16-02:25; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Кейлоф пытался обыграть защитников «Барыса». Вновь красиво обводил Эндрю казахстанских игроков, но видел все Паскуале.

19 мин — Руслан Карлин делал хороший пас на Ярослава Косова. Принял его форвард, но пробить ворота пока не удается.

18 мин — Отличный сильный бросок от Ильи Карпухина. Мощно! Спас свои ворота Паскуале.

17 мин — И не удается челябинским игрокам выйти из своей зоны. Пока преимущество полностью у хозяев льда.

17 мин — Продавливают игроки «Барыса» нашу оборону.

15 мин — Штанга спасает закрытого Демченко! Что творят игроки «Барыса»! Очень настырно действуют казахстанские игроки.

14 мин — Прямо с точки вбрасывания игрок «Барыса» наносил еще один бросок по воротам «Трактора». На стороже Демченко.

Небольшая заминка в матче

14 мин — «Барыс» вновь наносил броски подряд по челябинским воротам. Все видит Василий Демченко.

13 мин — Пока шайба на контроле у игроков «Трактора».

13 мин — Вновь Демченко! Контролирует шайбу Василий.

12 мин — Отличную передачу делал Егор Фатеев на Ярослава Косова, но не попал по воротам Ярослав. Снес его игрок «Барыса».

12 мин — Очередной опасный момент вблизи ворот «Трактора».

11 мин — Вновь вывели «Барыс» шайбу из своей зоны. Нужно что-то придумывать челябинцам, чтобы атаковать ворота Эдди Паскуале

10 мин — Но пока не дают хозяева льда закрепиться в своей зоне.

9 мин — Опасно было у казахстанских ворот. Неплохая борьба за шайбу.

9 мин — Ошиблись челябинцы, перехватили шайбу игроки «Барыса».

8 мин — А теперь опасный бросок наносили игроки «Трактора»! В этот раз пришлось защищаться Паскуале.

7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Активны игроки «Барыса». Бросают подряд шайбу, не дают передохнуть челябинцам.

6 мин — Опасно у ворот «Трактора»! Демченко хорош! Но и защита наша не уступает. Отличное меньшинство у «черно-белых».

5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, подножка, 2 мин.

5 мин — Один на один выходил казахстанский игрок, но не смог переиграть Демченко!

4 мин — Сергей Коньков наносил первый бросок по воротам «Барыса», но не сильно опасно.

3 мин — Алексей Кручинин выходил на ворота «Барыса», но не позволили ему защитники казахстанского клуба бросить по владениям Эдди Паскуале.

3 мин — Демченко выкатился из ворот, чтобы поймать шайбу. Очень сложное начало для челябинцев.

2 мин — Еще одна попытка броска! Активен «Барыс», очень агрессивно настроены.

2 мин — Первый точный бросок по воротам Демченко. Но надежен Василий. Правда, пока без клюшки. Потерял он ее в схватке с игроками «Барыса».

1 мин — Довольно активно начался матч, но по большей степени игра разворачивается в зоне «Трактора».

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором»!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды и рефери выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны и состоится стартовое вбрасывание.

Тренерские штабы обеих команд уже определились с играющими составами на сегодня.

Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует вас в этот пятничный вечер на матче между нур-султанским «Барысом» и челябинским «Трактором».

Игра проходит в городе Алма-Аты в рамках проекта KHL World Games. Предыдущий матч «Барыса» против московского «Спартака» в этом городе собрал больше 12-ти тысяч зрителей, поэтому и в этой игре можно ожидать ажиотаж и сумасшедшую поддержку у клуба из Казахстана. Это станет очередной проверкой для «черно-белых» в последнем матче самой долгой выездной серии.

Удержат ли «Трактор» первую строчку среди всех команд КХЛ по завоеванным в гостях очкам? Или же трибуны погонят «Барыс» вперед?

Узнаем вместе с вами! Начало матча с 18:30 по челябинскому времени.