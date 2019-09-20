2:0
КОНЕЦ МАТЧА
Статистика матча: Броски: 55-44; Броски в створ: 35-26; Голы: 2-0; Вбрасывания: 47-25; Блокированные броски: 8-14; Силовые приемы: 15-19; Время в атаке: 11:32-11:04; Штраф: 56-39.
КОНЕЦ ИГРЫ
Статистика 3-го периода: Броски: 14-14; Броски в створ: 6-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 15-8; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 3-9; Время в атаке: 03:06-03:31; Штраф: 6-31.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, грубость, 2 мин.
60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, атака в область головы и шеи, дисциплинарный штраф, 5+20.
60 мин — Силовой прием совершил Меньшиков, останавливая игрока «Барыса», который катился на пустые ворота с шайбой.
59 мин — Отличный момент был для «черно-белых». Пустые ворота челябинцев
58 мин — В контр-атаку бежали игроки «Барыса» после ошибки челябинцев, но на месте Демченко. Затем и Ярослав Косов побежал один на один с Паскуале, но подоспела защита «Барыса».
57 мин — Не удается «Трактору» закрепиться в чужой игровой зоне. Раскатываются игроки.
56 мин — Отличный силовой совершил Юрий Сергиенко возле своих ворот против казахстанского игрока!
55 мин — Активны в данном отрезке челябинцы, но прочитывают все игроки «Барыса».
54 мин — Не удалась передача через пятак, потерял равновесие игрок «Трактора» и шайба вышла из зоны соперника.
53 мин — Александр Шаров почти попал по воротам, но вновь отбил бросок Паскуале.
52 мин — Бросал Егор Фатеев прямо по воротам «Барыса», но срикошетила шайба от вратаря.
52 мин — Начали владеть инициативой челябинцы. Подряд бросают шайбу во владения Паскуале.
52 мин — Томаш Гика бросал с точки вбрасывания, но на стороже был голкипер «Барыса».
51 мин — Сергей Коньков принял хорошую передачу, но долго принимал решение, поэтому не удалось пробить Паскуале.
51 мин — Не дошла передача до игрока «Барыса», которая могла преобразиться в гол. Не могут ничего с этим сделать челябинцы.
50 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
49 мин — Разыгрывают шайбу игроки казахстанского клуба в зоне челябинцев.
48 мин — Опасно действовали игроки «Барыса» против Василия Демченко.
48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №87, Кирилл Кошурников,блокировка, 2 мин.
47 мин — Навалились игроки на Демченко, который не смог задержать шайбу ловушкой. Опасно могло получиться для челябинцев!
47 мин — Опасный момент был для голкипера «Барыса». Накаляются страсти в сегодняшнем матче.
46 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
46 мин — Что же творится у ворот Паскуале! Вновь сдвигаются ворота, только уже самим голкипером.
45 мин — Хорошо разыгрывают шайбу челябинские игроки. Вновь Паскуале на стороже. Не удается пробить. канадского голкипера.
45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
45 мин — Хороший бросок делал Илья Карпухин, но реагирует на него Паскуале.
44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №6 Леонид Метальников, сдвиг ворот, 2 мин.
43 мин — Руслан Карлин перехватывал преимущество во владении шайбой, но не дали ему бросить по воротам Паскуале.
43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, атака игрока, не владеющего шайбой, 2 мин.
43 мин — Плотно играют хоккеисты «Трактора» в чужой зоне, что и приводит к удалению.
42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №9 Джесси Блэкер, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2+2 мин.
41 мин — Отодвигают игру от собственных ворот игроки «Трактора».
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика после двух периодов: Броски: 42-30; Броски в створ: 29-19; Голы: 2-0; Вбрасывания: 32-17; Блокированные броски: 4-8; Силовые приемы: 12-10; Время в атаке: 08:09-07:33; Штраф: 50-8.
Статистика 2-го периода: Броски: 14-16; Броски в створ: 10-11; Голы: 2-0; Вбрасывания: 13-12; Блокированные броски: 2-2; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 02:53-05:08; Штраф: 50-6.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Опасно у ворот челябинцев. Выбросили шайбу «Трактора» из воей зоны.
40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.
39 мин — Прессингуют игроки «Барыса» ворота Демченко. Слишком опасно.
38 мин — Со средней дистанции бросали игроки «Барыса». Видел шайбу Демченко.
37 мин — Борьба развернулась в зоне «Трактора».
36 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
36 мин — Хорошо сыграли игроки челябинского «Трактора», но удача пока не на стороне челябинцев. Задержал ловушкой шайбу Эдии Паскуале.
35 мин — Бросал Андрей Попов, но надежен голкипер «Барыса». Не удается найти ключ челябинцам.
34 мин — Ошибаются в своей зоне челябинцы, но быстро исправляют ошибку. Могло быть опасно.
34 мин — Сдвинуты ворота были у игроков «Барыса». Не сразу заметили это судьи, да и вообще все игроки. Напряженная борьба.
33 мин — Расположились челябинцы на чужой половине поля. Но точность пока подводит «черно-белых».
32 мин — Эндрю Кейлоф опасно бросал по воротам, но ушла шайба выше рамки.
31 мин — Слишком опасно играют игроки «Барыса» против челябинцев. Такой удар может привести к сложной травме.
31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №18 Павел Акользин, удар коленом, дисциплинарный штраф, 5+20
31 мин — Не смогли сохранить челябинцы игру в зоне соперника.
31 мин — Егор Фатеев бросал по воротам «Барыса» — в ловушке шайба.
30 мин — Не хватает точности игрокам «Трактора». И нужно придумать, как обыграть голкипера «Барыса».
30 мин — Сергей Терещенко бросал шайбу в ближний угол, отбил ее Паскуале.
29 мин — Неплохая борьба за шайбу. Но пока без бросков в этом отрезке.
28 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
27 мин — Паскуале совершил феноменальный сэйв. Челябинцы здорово разыграли шайбу, но голкипер «Барыса» продолжает отбивать мощные броски.
27 мин — Борьба продолжается в средней зоне.
26 мин — Бросают челябинцы по воротам Паскуале. Но выходит она из зоны казахстанского клуба.
25 мин — Есть чуть больше двух несгораемых минут большинства для того, чтобы отыграться «Трактору».
25 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
24 мин — Реализовали игроки «Барыса» свое численное преимущество. Гол.
24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Барыс» №81 Ииро Пакаринен
23 мин — Череда удалений накрыла этот матч.
23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, подножка, 2 мин.
23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №94 Василий Демченко, выход из вратарской зоны, 2 мин.
23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №95 Дмитрий Шевченко, агрессор в драке, дисциплинарный штраф, 5+20.
Судейский корпус принимает решение по поводу удалений игроков
23 мин — Дмитрий Шевченко из «Барыса» накинулся на Василия Демченко, Ессе Виртанен защищал своего вратаря и завязалась драка!
22 мин — Принял передачу Старченко и один на один выходил он с Василием Демченко.
22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Барыс» №48 Роман Старченко (№4 Егор Шалапов, №64 Аркадий Шестаков)
21 мин — Андрей Попов протаскивал шайбу до ворот «Барыса», но задержал ее в ловушку голкипер нур-султанского клуба.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 27-14; Броски в створ: 19-8; Голы: 0-0; Вбрасывания: 19-5; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 9-7; Время в атаке: 05:16-02:25; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Кейлоф пытался обыграть защитников «Барыса». Вновь красиво обводил Эндрю казахстанских игроков, но видел все Паскуале.
19 мин — Руслан Карлин делал хороший пас на Ярослава Косова. Принял его форвард, но пробить ворота пока не удается.
18 мин — Отличный сильный бросок от Ильи Карпухина. Мощно! Спас свои ворота Паскуале.
17 мин — И не удается челябинским игрокам выйти из своей зоны. Пока преимущество полностью у хозяев льда.
17 мин — Продавливают игроки «Барыса» нашу оборону.
15 мин — Штанга спасает закрытого Демченко! Что творят игроки «Барыса»! Очень настырно действуют казахстанские игроки.
14 мин — Прямо с точки вбрасывания игрок «Барыса» наносил еще один бросок по воротам «Трактора». На стороже Демченко.
Небольшая заминка в матче
14 мин — «Барыс» вновь наносил броски подряд по челябинским воротам. Все видит Василий Демченко.
13 мин — Пока шайба на контроле у игроков «Трактора».
13 мин — Вновь Демченко! Контролирует шайбу Василий.
12 мин — Отличную передачу делал Егор Фатеев на Ярослава Косова, но не попал по воротам Ярослав. Снес его игрок «Барыса».
12 мин — Очередной опасный момент вблизи ворот «Трактора».
11 мин — Вновь вывели «Барыс» шайбу из своей зоны. Нужно что-то придумывать челябинцам, чтобы атаковать ворота Эдди Паскуале
10 мин — Но пока не дают хозяева льда закрепиться в своей зоне.
9 мин — Опасно было у казахстанских ворот. Неплохая борьба за шайбу.
9 мин — Ошиблись челябинцы, перехватили шайбу игроки «Барыса».
8 мин — А теперь опасный бросок наносили игроки «Трактора»! В этот раз пришлось защищаться Паскуале.
7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
7 мин — Активны игроки «Барыса». Бросают подряд шайбу, не дают передохнуть челябинцам.
6 мин — Опасно у ворот «Трактора»! Демченко хорош! Но и защита наша не уступает. Отличное меньшинство у «черно-белых».
5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, подножка, 2 мин.
5 мин — Один на один выходил казахстанский игрок, но не смог переиграть Демченко!
4 мин — Сергей Коньков наносил первый бросок по воротам «Барыса», но не сильно опасно.
3 мин — Алексей Кручинин выходил на ворота «Барыса», но не позволили ему защитники казахстанского клуба бросить по владениям Эдди Паскуале.
3 мин — Демченко выкатился из ворот, чтобы поймать шайбу. Очень сложное начало для челябинцев.
2 мин — Еще одна попытка броска! Активен «Барыс», очень агрессивно настроены.
2 мин — Первый точный бросок по воротам Демченко. Но надежен Василий. Правда, пока без клюшки. Потерял он ее в схватке с игроками «Барыса».
1 мин — Довольно активно начался матч, но по большей степени игра разворачивается в зоне «Трактора».
1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором»!
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Команды и рефери выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны и состоится стартовое вбрасывание.
Тренерские штабы обеих команд уже определились с играющими составами на сегодня.
Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует вас в этот пятничный вечер на матче между нур-султанским «Барысом» и челябинским «Трактором».
Игра проходит в городе Алма-Аты в рамках проекта KHL World Games. Предыдущий матч «Барыса» против московского «Спартака» в этом городе собрал больше 12-ти тысяч зрителей, поэтому и в этой игре можно ожидать ажиотаж и сумасшедшую поддержку у клуба из Казахстана. Это станет очередной проверкой для «черно-белых» в последнем матче самой долгой выездной серии.
Удержат ли «Трактор» первую строчку среди всех команд КХЛ по завоеванным в гостях очкам? Или же трибуны погонят «Барыс» вперед?
Узнаем вместе с вами! Начало матча с 18:30 по челябинскому времени.