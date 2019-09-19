«Трактор» лидирует среди команд КХЛ по набранным на выезде очкам

«Черно-белые» сейчас находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

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Завтра, 20 сентября, в Алма-Ате состоится последний, восьмой, матч самой сложной и длинной выездной серии «Трактора», где соперниками станет «Барыс» из Нур-Султана.

Из прошедших семи игр, в пяти челябинцы одержали победу, набрав 10 очков при разнице забитых и пропущенных шайб: 13-9. На данный момент — это лучший показатель среди всех команд КХЛ. Отметим, что у самого ближайшего конкурента — «Авангарда» — лишь 7 очков за пять матчей.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подчеркивает, что команда бьется в каждой игре, несмотря на длительность выездной серии, дальность перелетов, смену часовых поясов и прочих трудностей.

После матча с «Барысом» у «Трактора» будет совсем немного времени, чтобы отдохнуть. Ведь уже с 23 сентября в Челябинске начнется насыщенная домашняя серия игр сезона-2019/20. При родных трибунах «черно-белые» сыграют с «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Барысом» и «Локомотивом».