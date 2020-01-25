«Трактор» завершает выездную серию игрой со «Спартаком»

Отрыв от зоны плей-офф вновь увеличился.

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Сегодня, 25 января, в Москве завершится длинная выездная серия ХК «Трактор». Вечером они встретятся с местным «Спартаком».

Южноуральцы в последнем матче уступили «Автомобилисту» со счётом 4:1. А единственную шайбу от челябинцев забросил Ник Бэйлен. «Спартак», напротив, в прошлой игре оказался сильнее своего соперника — «Северстали». Их встреча завершилась со счётом 3:0.

Отметим, что москвичи не сбавляют темп и бьются за попадание в топ-4 Западной конференции. На данный момент они на пятом месте с 64 очками. А вот «чёрно-белые» всё также на 11-м месте. А отрыв от восьмёрки вновь стал ещё больше — уже 10 очков.

27 декабря «Спартак» впервые за 11 лет победил в Челябинске, одолев «Трактор» со счётом 5:2.

Поэтому, давайте вместе узнаем, как сложится эта игра. «Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию игры, а сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут матч в прямом эфире. Начало в 19:00 по челябинскому времени.