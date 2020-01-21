Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин рассказал, как надо играть своей команде

Хоккеист поделился об этом в перерыве между периодами.

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В новосибирской ЛДС «Сибирь» сегодня, 21 января, состоялся матч между «Сибирью» и «Трактором». Он закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев льда. Было очень много борьбы на льду и по-настоящему хоккейных страстей, но запомнилась эта игра также и интересным интервью Вячеслава Основина в первом перерыве встречи

Нападающий «чёрно-белых» отвечая на вопрос журналиста о том, что же не получается у «Трактора», был очень эмоционален и, кажется, забыл, что это прямой эфир.

«Потому что надо домой бежать ***, как будто там дом горит, а мы ***** катимся. Поэтому уступаем», — высказался Вячеслав Основин.

Возможно, именно такой настрой форварда погнал команду вперёд и они смогли забросить две шайбы в этой игре.

Напомним, Вячеслав Основин является воспитанником школы «Трактор». За челябинскую команду Вячеслав провёл 153 матча и набрал 36 очков. После этого успел поиграть за ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев», «Ак Барс».

Он перешёл в «Трактор» из казанского клуба в декабре 2019 года. С того момента провёл 9 игр и набрал 6 очков, забросив три шайбы и отдав 3 результативные передачи.