Слова форварда «Трактора» Основина стали предметом для создания мемов

Любители хоккея выкладывают своё творчество в соцсети.

Послушать 00:00

Много шума в хоккейном мире наделали слова нападающего челябинского «Трактора» Вячеслава Основина. Он давал флеш-интервью в перерыве матча против новосибирской «Сибири». Но, видимо, позабыл, что идёт прямой эфир, и использовал в своей речи мат.

Но интервью запомнилось не только матерными словами, но и неподдельными эмоциями. Вячеслав сравнил игру с горящим домом, который надо спасать.

«Потому что надо домой бежать ***, как будто там дом горит, а мы ***** катимся. Поэтому уступаем», — выразился форвард.

Поэтому любители хоккея тут же ринулись делать смешные картинки, центральное место на которых занял именно горящий дом.

Не забыли болельщики и про главного тренера Владимира Юрзинова, который также был довольно эмоционален. И именно его из горящего дома «спасает» Вячеслав Основин на одной из карикатур.

Ну и, конечно, мем с экоактивисткой Гретой Тунберг. В своём твиттер-аккаунте она описала 2019 год пятью словами: «Our house is on fire» («Наш дом в огне»). Логично, что эту фразу взяли за основу очередной картинки. Ведь Вячеслав, по сути, выразился абсолютно также.

Сами нецензурные слова, произнесённые в прямом эфире, не вызвали такого ажиотажа в сети. Все понимают, что они просто могли случайно «вылететь» из уст нападающего «Трактора».

Напомним, матч «Трактора» и «Сибири», который состоялся 21 января, завершился со счётом 5:2 в пользу новосибирцев. А сегодня, 23 января, челябинцы сыграют с «Автомобилистом» и Екатеринбурга. Ожидаем новые интересные флеш-интервью?

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лёд». Это можно сделать здесь.

