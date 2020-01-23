«Трактор» вновь не смог одолеть «Автомобилист»

Последний раз челябинцы выигрывали в феврале 2018 года.

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Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге прошёл матч КХЛ между командами «Автомобилист» и «Трактор».

Первый период прошёл в преимуществе хозяев льда. Они же и забросили первые две шайбы. На 13-ой и 20-ой минуте в составе «Автомобилиста» отличился Брукс Мэйсек. Именно со счётом 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором периоде игроки «Трактора», благодаря усилиям Ника Бэйлена, смогли сократить счёт. Он забросил свою шайбу на 34-й минуте. Также у «чёрно-белых» был отличный эпизод ближе к концу двадцатиминутки, когда они оставались в меньшинстве. Лукаш Седлак и Томаш Гика сумели быстро перехватить шайбу и побежать в контр-атаку на вратаря екатеринбуржцев. Но переиграть Якуба Коваржа им не удалось. Как и воспользоваться численным преимуществом игрокам «Автомобилиста». Этот отрезок завершился со счётом 2:1.

В третьем периоде до конца сохранялась интрига. Но за две минуты до конца Алексей Василевский увеличил преимущество «Автомобилиста» до трёх заброшенных шайб. После чего тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. И почти сразу же игрок хозяев льда Джефф Плэтт поставил точку в этом матче, забросив четвёртую шайбу в пустые ворота подопечных Владимира Юрзинова. «Уральское дерби» завершилось со счётом 4:1.

Следующая, заключительная в этой выездной серии игра «Трактора» состоится Москве. В субботу, 25 января они сразятся со «Спартаком».