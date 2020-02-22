«Трактор» завершает домашнюю серию, принимая «Сибирь»

Новосибирцы плотно осели в зоне плей-офф.

Послушать 00:00

Сегодня, 22 февраля, ХК «Трактор» сыграет один из заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ. И на своём льду они примут «Сибирь».

Последний раз эти команды встречались месяц назад. Тогда новосибирцы обыграли челябинцев со счётом 5:2.

Отметим, что подопечные Николая Заварухина плотно находятся в зоне плей-офф — на пятом месте. И в первом раунде они встретятся с «Автомобилистом». К слову, именно команде из Екатеринбурга они уступили в своём последнем матче, который состоялся 20 февраля.

Челябинцы же хоть в плей-офф не попали, но активно дают бой своим соперникам. 19 февраля они разгромили «Адмирал» со счётом 5:0 и не дали шанса клубу из Владивостока побороться за место в восьмёрке. Также Вячеслав Основин набрал своё 100-е очко в играх КХЛ.

Интригой матча остаётся клубное достижение Лукашем Седлаком достижения Евгения Скачкова — 22 шайбы. Сейчас ему не хватает всего одной шайбы до этого. Также близок к своему сотому голу Антон Глинкин (99).

Какие итоги будут в этом матче? Выпустят ли «чёрно-белые» вновь молодых игроков на лёд? Давайте узнаем вместе!

«Первый областной» проведёт текстовую трансляцию, а сайт 1obl.tvи телеканал ОТВ покажут игру в прямом эфире. Начало встречи в 17:00 по челябинскому времени.