«Трактор» «всухую» разгромил «Адмирал»

Челябинцы отобрали шанс у команды из Владивостока выйти в плей-офф.

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Сегодня, 19 февраля, в Челябинске состоялся один из двух запланированных матчей КХЛ. На льду встречались команды «Трактор» и «Адмирал». Этот матч был последним шансом игроков из Владивостока попытаться забраться в зону плей-офф.

Первый период начался довольно активно со стороны «чёрно-белых». Первая шайба была заброшена уже на второй минуте игры. И её оформил Егор Фатеев. А ближе к концу периода, после мощного выхода на ворота Антона Красоткина справился и Вячеслав Основин, увеличив преимущество «Трактора» до двух заброшенных шайб.

И челябинцы продолжили доминировать над соперником и во втором периоде. Один из показательных моментов случился на 30-й минуте, когда Ярослав Косов упорно старался протолкнуть шайбу в ворота «Адмирала», что удалось ему сделать со второй попытки — 3:0. Что-то противопоставить «чёрно-белым» подопечные Сергея Светлова не смогли.

Третий период начался довольно осторожно со стороны обеих команд. И можно похвалить игру Антона Красоткина, который выручал свою команду довольно много раз. Но на 48-й минуте он не смог сдержать ещё один выпад от Ярослава Косова, который сделал счёт очень комфортным для «Трактора» — 4:0. А за минуту до конца матча Ник Бэйлен смог реализовать численное преимущество, полученное «Трактором» секундами ранее. И с этим «сухим» счётом «чёрно-белые» обыгрывают «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0.

Следующая игра челябинцев состоится в субботу, 22 февраля. На своём льду они примут новосибирскую «Сибирь», которая плотно закрепилась в зоне плей-офф, чего у них не получалось сделать довольно долго.