Текстовая трансляция хоккейного матча между «Трактором» и «Сибирью»

Порадуют ли вновь челябинцы свои трибуны?

4:0



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

Статистика матча: Броски: 52-80 ; Броски в створ: 31-37 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 28-25 ; Блокированные броски: 24-11 ; Силовые приемы: 8-8 ; Время в атаке: 12:35-17:00 ; Штраф: 22-18

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика 3-го периода: Броски: 15-24 ; Броски в створ: 11-14 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 6-2 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 03:51-05:04 ; Штраф: 6-8

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — Опасно для челябинцев бросал Руохомаа! И вновь стычки на льду!

58 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

56 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

56 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№79 Игорь Исаев, №38 Томаш Гика)

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №7 Илья Морозов, задержка соперника, 2 мин.

55 мин — Лукаш Седлак повторил клубный рекорд Евгения Скачкова! 22 шайбы в этом сезоне! Браво!

55 мин — Лукаш Седлак шайбу в ворота не закатил — ему помешал игрок новосибирцев. А по правилам КХЛ это чистый гол!

55 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№21 Виталий Меньшиков, №38 Томаш Гика)

55 мин — «Сибирь» заменяет вратаря на полевого игрока!

54 мин — Вернулись к большим удалениям. Накаливаются эмоции.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №10 Антон Глинкин, подножка. 2 мин.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №20 Константин Алексеев, подножка, 2 мин.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, грубость, 2+2 мин.

54 мин —УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №96 Никита Коротков, грубость, 2+2 мин.

54 мин — Очередной бросок со середины поля блокируется голкипером челябинской команды. И затем на льду началась мощная драка! Бэйлен сцепился с Коротковым!

53 мин — Вновь спасает свою команду голкипер челябинцев! Ловит на себя шайбу Иван Федотов.

52 мин — Бросок от Чесалина — Федотов в игре.

Решение: помехи вратарю не было — хороший гол.

Еще один повтор будут смотреть судьи. Уже по запросу тренерского штаба «Сибири» на предмет помехи вратарю.

Решение: удара по шайбе ногой нет — хороший гол.

Рефери все еще смотрит видео с заброшенной шайбой.

Судьи берут видеопросмотр игрового момента на правильность взятия ворот.

51 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№91 Эндрю Кейлоф)

50 мин — Пока без бросков. «Сибирь» задержалась в чужой зоне, но сделать что-то внятное им никак не удавалось.

49 мин — Как же хорош Федотов в этом матче! Также помогают ему партнеры по команде. Не достигает шайба ворот «Трактора».

48 мин — Седлак получает передачу от партнеров и дважды не попадает в створ ворот.



46 мин — Пока без бросков. По всему полю игроки катаются, стали играть более аккуратно.

45 мин — Бросок в створ ворот «Сибири» от Александра Шарова — шайба в ловушке Алексея Красикова.

44 мин — Вновь вступает в игру Иван Федотов. Очень мощная игра, справляются пока челябинцы.

43 мин — По-прежнему много бросков блокируется игроками обеих команд. Большинство шайб попросту не доходят до ворот.

41 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

41 мин — Бросок Пуустинена отражается Иваном Федотовым.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 37-56 ; Броски в створ: 20-23 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 20-17 ; Блокированные броски: 18-9 ; Силовые приемы: 5-6 ; Время в атаке: 08:44-11:42 ; Штраф: 16-10

Статистика 2-го периода: Броски: 25-27 ; Броски в створ: 15-13 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-9 ; Блокированные броски: 8-3 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 05:14-05:57 ; Штраф: 8-8

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин — Пока все броски от новосибирцев мимо цели.

40 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

39 мин — Не получается передача у первого звена челябинцев после долгого розыгрыша шайбы. Вышли из зоны атаки.

39 мин — Бросок низом от челябинцев — справляется вратарь гостей.

38 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №18 Александр Логинов, подножка, 2 мин.

38 мин — Мощнейший бросок от Ярослава Косова — принимает на себя шайбу голкипер «Сибири».

37 мин — Бросок от синей линии — шайба попала в Лукаша Седлака, который стоял рядом с воротами Алексея Красикова.

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №78 Ярослав Хабаров, подножка. 2 мин.

36 мин — Мощный силовой от игрока «Сибири» против Антона Глинкина.

35 мин — Бросок от Бэйлена, затем от Исаева, потом от Гики!! Никак не заходит шайба, мимо цели.

34 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

34 мин — Очень опасно сейчас было, выкатывалась шайба из-под Ивана Федотова! Прошла рядом со штангой!

33 мин — Долго держат шайбу новосибирцы, доигрывают до верного.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, грубость, 2 мин.

32 мин — Теперь уже трижды бросают и сибиряки!! Это какая-то мощная перестрелка.

32 мин — Трижды!! спасает свои ворота Алексей Красиков от натиска челябинцев.

31 мин — Молодой игрок челябинцев Алексеев бросал по воротам Красикова, только вот шайба попала в игрока «Сибири».

30 мин — Втрое звено очень часто теряет шайбу. Один из моментов воспользовался Егор Миловзоров. И вновь браво Федотову! Шайба в ловушке голкипера.



29 мин — Не удается пока челябинцам выйти из своей зоны. Мощно атакуют игроки «Сибири».

28 мин — Бросок и добивание от новосибирцев останавливаются Иваном Федотовым!

27 мин — Пытался переиграть голкипера и Ярослав Косов. Мощно шел он вперед.

26 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — Прямой бросок от Ильи Морозова — шайба в ловушке Ивана Федотова.

25 мин — Ник Бэйлен таки смог забросить шайбу, наказав Красикова, да и всю команду гостей за их ошибки!

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №55 Ник Бэйлен (№11 Лукаш Седлак, №18 Дмитрий Алексеев)

25 мин — Рядом со штангой бросок! И даже Лукаш Седлак мог забрасывать в меньшинстве!

24 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, подножка. 2 мин.

23 мин — Лукаш Седлак отлично бросил. но справляется Алексей Красиков!

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №67 Андрей Ермаков, грубость, 2 мин.

22 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Долго не могли закрепиться в чужой зоне сибиряки.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 12-29 ; Броски в створ: 5-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-8 ; Блокированные броски: 10-6 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 03:30-05:36 ; Штраф: 8-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Штанга прямо-таки спасает ворота «Трактора»! Убойный бросок был.

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, выброс шайбы, 2 мин.

19 мин — Микаэль Руохомаа бросал с неудобной — шайба в ловушке Ивана Федотова!

19 мин — Очередной бросок от «Сибири» блокирован челябинскими игроками. Отлично работает защита «Трактора».

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, подножка, 2 мин.

18 мин — Очень активна «Сибирь» на старте матча. Вновь фиксирует Федотов шайбу.

17 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — Вновь Федотов! Отлично справился с натиском новосибирцев!

16 мин — Спасает Федотов свои ворота! Напортачил, но подчищает за собой.

15 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №28 Иван Федотов, задержка игры, 2 мин.

14 мин — Отличный момент был у игрока «Сибири» Глеба Зырянова. Красиво прокатывался и смог дважды бросить шайбу. Оба раза справился Иван Федотов.

13 мин — Бросал Ермаков дважды подряд. Сначала шайба не дошла до цели, затем прошла рядом со штангой ворот «Трактора».

12 мин — Выше ворот гостей льда бросал челябинский Александр Шаров.

11 мин — Дважды подряд команды выбрасывают шайбу. Одна из них очень сильно прилетела в болельщика. Ему оказывают помощь.

10 мин — Пока без бросков. Команды переходят их одной зоны в другую. Плотная борьба у бортов.



9 мин — Накрывает Федотов шайбу после несильного броска по его воротам.

8 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Томаш Гика сделал лишнюю передачу, когда сам мог забивать.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №2 Николай Демидов, блокировка, 2 мин.

6 мин — Выкатывался Седлак, пытался отдать передачу, а на пятаке никого не было.

5 мин — Не получается у челябинцев закрепиться в чужой зоне.

4 мин — Бросок в дальний угол ворот гостей от Подкорытова — отбил его вратарь.

4 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

3 мин — Сразу «Сибирь» пошла в атаку. Отразил два броска по своим воротам Иван Федотов.

2 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №58, Егор Степанов, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

1 мин — Пока игроки раскатываются по всему полю. Без бросков встреча началась.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый предпраздничный вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на хоккейном матче между командами «Трактор» и «Сибирь»!

Отметим, что соперники челябинцев находятся на пятом месте турнирной таблицы и впервые за долгое время сыграют в плей-офф. В первом раунде они точно встретятся с «Автомобилистом».

В прошлом матче «чёрно-белые» зарядили свои трибуны мощной победой над «Адмиралом» — 5:0. Смогут ли они вновь обрадовать болельщиков победами в самом конце чемпионата? Ведь плей-офф Челябинску не видать, дополнительных эмоций болельщики не смогут получить ещё долго.

Как завершится игра? Давайте узнаем вместе! Начало встречи в 17:00.

Кстати, а вот и составы команд на сегодня: