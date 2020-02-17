«Трактор» не смог одолеть череповецкую «Северсталь»

В течение матча челябинцам удалось отыграться после двух пропущенных шайб.

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Сегодня, 17 февраля, в Челябинске состоялся очередной домашний матч ХК «Трактор». «Чёрно-белые» принимали на своём льду череповецкую «Северсталь».

Первый период начался не очень удачно для «чёрно-белых». На четвертой минуте череповчане, играя при отложенном штрафе, то есть имея численное преимущество, смогли забросить первую шайбу. Её забил Артурс Кулда. У «Трактора» же наблюдались ошибки при выходе из зоны и с передачей шайбы. И именно это привело ко второй заброшенной шайбе. Её на 18-й минуте забросил Владислав Кодола. Таким образом, первая двадцатиминутка завершилась со счётом 0:2.

Перед вторым периодом «Трактор» решил заменить вратаря. И вместо Станислава Галимова в рамку встал Иван Федотов. И, можно сказать, что он буквально «вывез на себе» весь второй период. Голкипер смог отразить 16 точных бросков в этой двадцатиминутке и ни один не привёл к ещё одному голу. Челябинцы же нанесли всего 5 бросков в створ ворот Владислава Подъяпольского. И со всеми этот голкипер отлично справлялся. После второго отрезка счёт был неизменным — 0:2.

А в третьем периоде «Трактор» по-настоящему устроил «камбэк». Благодаря шайбам от Лукаша Седлака и Томаша Гики они смогли отыграть два пропущенных гола. Но за 3 минуты до конца челябинцы получили ненужное удаление. И это сыграло на руку хоккеистам «Северстали», которые смогли реализовать своё численное преимущество. Не помогла «чёрно-белым» и замена вратаря на шестого полевого игрока. Там довольно быстро удалился Андрей Попов. «Трактор» вновь решил уравнять составы команд. И здесь, уже в пустые ворота, знакомый челябинцам Никита Хлыстов забросил победную, четвёртую шайбу. Таким образом, игра в Челябинске завершилась со счётом 2:4 в пользу череповецкой «Северстали».

Следующий поединок «Трактора» состоится в среду, 19 февраля. В гости к «чёрно-белым» приедет «Адмирал» из Владивостока, который, пока ещё, имеет шансы войти в зону плей-офф.