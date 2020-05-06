Хоккеисты «Ф»: «Трактор» заключил новые контракты с двумя игроками

Егор Фатеев и Иван Федотов проведут в Челябинске еще два года.

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Хоккейный клуб «Трактор» объявил о том, что Иван Федотов и Егор Фатеев, перешедшие в команду в прошлом сезоне, проведут в Челябинске еще два года. «Черно-белые» заключили двусторонние контракты с голкипером и нападающим.

23-летний вратарь Иван Федотов в прошлом сезоне провел за «Трактор» 32 матча. А в 10 играх одержал победы, в том числе и три на «ноль». Его коэффициент надежности составляет 2.10, а процент отраженных бросков — 93.1.

«Континентальная хоккейная лига признала Ивана Федотова лучшим вратарем КХЛ в феврале, а также включила в список открытий сезона», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Всего же на высшем уровне Иван Федотов провел 37 игр. Также в 2015 году он был задрафтован в 7 раунде под 188 номером командой НХЛ «Филадельфия Флайерз».

22-летний форвард Егор Фатеев, который задержится в Челябинске до конца сезона 2021/22, провел за «Трактор» 35 матчей.

«В них он набрал 5 (5+0) очков при среднем игровом времени 12:53, 23 силовых приема и 19 блокированных бросков», — отметили в ХК «Трактор».

Также в прошлом сезоне Егор Фатеев играл и за клуб ВХЛ «Челмет», где 23 раза вышел на лед, в которых он смог набрать 10 очков (5 шайб и 5 результативных передач).

Всего же в КХЛ он провел 64 игры. И за это время он заработал 11 очков в свой актив.