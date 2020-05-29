Форвард Александр Авцин подписал контракт с «Трактором»

Нападающий проведёт в составе «чёрно-белых» ещё один год.

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ХК «Трактор» заключил контракт с ещё одним нападающим. В команде на один сезон остаётся Александр Авцин, который пополнил состав челябинцев по ходу прошлого игрового года. О заключении однолетнего соглашения в пресс-службе «чёрно-белых» объявили сегодня, 29 мая.



Как отметил директор «Трактора» Иван Савин, нападающий хорошо проявил себя, выступая за челябинцев. Игрок добавил команде мощи и скорости. Для самого форварда время в Челябинске стало одним из лучших в карьере. В составе «Трактора» Александр Авцин провёл лучший сезон по средней результативности, передачам, блокированным броскам и игровому времени.

«Он устраивает нас и как хоккеист, и как человек, что немаловажно для построения правильного микроклимата в коллективе. На льду мы рассматриваем Авцина под определенную роль, хорошо знаем его сильные стороны и уверены, что он справится со всеми поставленными задачами»,— сказал Иван Савин.

Сам форвард также прокомментировал подписание соглашения. По словам Александра Авцина, он рад остаться в Челябинске, поскольку здесь его всё устраивает.

«Я рад подписать с „Трактором“ новый контракт. Челябинск был приоритетом для меня. В команде мне комфортно, так что жду с нетерпением начала сборов и регулярного чемпионата!» — отметил игрок.

Напомним, что ранее состав «Трактора» также пополнил шведский нападающий Якоб Берглунд. По действующему контракту, он проведёт в форме челябинцев один сезон. Кроме того, «чёрно-белые» переподписали соглашения с защитником Ильёй Карпухиным и форвардом Алексеем Бывальцевым.