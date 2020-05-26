Илья Карпухин остаётся в «Тракторе»

Защитник и клуб подписали двухлетнее соглашение.

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«Трактор» подписал новый контракт с защитником Ильёй Карпухиным. Воспитанник челябинского хоккея заключил с клубом двухстороннее соглашение на 2 года, сообщили «Первому областному» в пресс-службе «чёрно-белых».



Сам Илья Карпухин прокомментировал подписание нового контракта, заявив, что рад остаться в Челябинске и благодарит руководство за доверие.

«„Трактор“ — это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днём, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб»,— сказал Илья Карпухин.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провёл за «Трактор» 59 матчей и набрал 12 очков при среднем игровом времени 19:09. Также в активе Ильи Карпухина 27 силовых приёмов и 61 заблокированный бросок. В течение сезона игрок привлекался в олимпийскую сборную России. За неё он сыграл четыре матча на турнирах в Германии и Швейцарии.