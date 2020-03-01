«Металлург» начинает борьбу за Кубок Гагарина

В первом раунде они встретятся с «Барысом».

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Хоккейный клуб «Металлург» сегодня, 1 марта, начинает борьбу за Кубок Гагарина. В первом раунде, который стартует сегодня, 1 марта, они встречаются с «Барысом» из Нур-Султана.

Отметим, что клуб из Казахстана забрался на солидную вторую строчку в турнирной таблице. По ходу всего чемпионата они показывали отличные результаты. И у них имеется преимущество домашнего льда, ведь «сталевары» на выездных матчах в своей конференции набрали меньше всего очков. А подопечные Андрея Скабелки чаще всего выводили игру в овертайм.

Также у обеих команд отлично реализовывают большинство, так что это сражение можно назвать «перестрелкой спецбригад». В регулярном чемпионате эти клубы встречались между собой четыре раза, и каждый матч получался очень насыщенным. Трижды разница в счёте составляла всего одну шайбу.

Прошлый плей-офф считается у «Металлурга» одним из самых худших в истории. На стадии 1/8 финала они проиграли со счётом 2:4 уфимскому «Салавату Юлаеву», которые в итоге дошли до финала конференции.

Во многом от результата зависит игра вратарей. Их сейчас трое — основной голкипер Василий Кошечкин, которому главный тренер Илья Воробьёв на последних играх регулярного чемпионата не включал в заявку, давая отдохнуть, Василий Демченко, который играл очень неровно и молодой, но перспективный Глеб Носов. Отметим, что 20-летний Носов отлично показал себя в заключительной игре «регулярки» против «Трактора». Не исключено, что он получит время и в розыгрыше плей-офф.

Напомним, что медиахолдинг ОТВ покажет все игры «Металлурга» в борьбе за Кубок Гагарина. Первый матч начнётся сегодня в 16:00 по южноуральскому времени. Трансляции будут доступны на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv.