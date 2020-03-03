«Металлург» сыграет вторую игру первого раунда плей-офф с «Барысом»

Первый матч на выбывание они разгромно уступили своим соперникам.

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Сегодня, 3 марта, ХК «Металлург» проведёт вторую игру первого раунда плей-офф против казахстанского «Барыса». Этот матч также пройдёт в столице Казахстана — Нур-Султане.

Прошлую встречу магнитогорцы уступили с «сухим» счётом - 4:0, в воротах стоял Василий Кошечкин, а бэкапом в заявке был молодой Глеб Носов. Отметим, что матч проходил в равной борьбе, но «Барыс» больше пользовался своими моментами: две шайбы были заброшены в большинстве, а одна — в пустые ворота.

При этом, серия длится до четырёх побед, поэтому на данныё момент ещё ничего не ясно. У южноуральцев отлично выделялся в первом матче Богдан Потехин. Только вот дисциплина была хуже как раз у подопечных Ильи Воробьёва.

В первом матче также было обилие борьбы и стычек, особенно в концовке матча, когда страсти были накалены до предела. Поэтому предстоящий матч обещает быть ещё интересней.

Кого тренерский штаб «Металлурга» поставит на ворота в этот раз? Смогут ли они сравнять счёт в серии на выбывание? Давайте узнаем ответы на эти вопросы вместе.

Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут игру в прямом эфире. Трансляция начнётся в 18:30 по южноуральскому времени.