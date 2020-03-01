«Барыс» разгромил «Металлург» в первой игре плей-офф

Стартовая встреча 1/8 финала Кубка Гагарина завершилась с «сухим» счётом

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Сегодня, 1 марта, в Казахстане начался один из матчей 1/8 финала Кубка Гагарина. На льду впервые в этом розыгрыше плей-офф встречались «Барыс» из Нур-Султана и «Металлург» из Магнитогорска.

Весь матч прошёл в довольно равных условиях, ко реализация голевых моментов у игроков из Казахстана оказалась в разы лучше.

И не зря эти команды являются лидерами в реализации численного большинства. Ведь первый гол, случившийся на 14-й минуте первого периода, был заброшен именно в неравных составах. Сделал это игрок «Барыса» Кёртис Волк.

А во втором периоде у «Металлурга» был шанс сравнять счёт. И даже изначально гол был зафиксирован. Но только после видеопросмотра судьи определили, что шайба не пересекла линию ворот казахстанской команды. И затем, почти сразу после этого момента, хозяева льда наказали своего соперника ещё одной шайбой. Её на 29-й минуте забросил Атте Охтамаа.

В третьем периоде «Металлург» пытался противостоять команде из Нур-Султана и после тайма-аута, который был взят за две минуты до конца основного времени, тренерский штаб «сталеваров» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но это сыграло на руку казахстанским игрокам, которые благодаря усилиям Ииро Пакаринена сумели забросить шайбу в пустые ворота магнитогорцев. А за минуту, когда Василий Кошечкин вернулся на своё место, Даррен Диц забросил финальную, четвёртую шайбу. Таким образом, первая встреча 1/8 финала розыгрыша плей-офф завершилась с «сухим» счётом 4:0 в пользу «Барыса».

Следующая, вторая игра между «Барысом» и «Металлургом», состоится во вторник, 3 марта, в 18:30 по южноуральскому времени.