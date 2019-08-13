«Трактор» выиграл Кубок Губернатора Челябинской области

В Челябинске завершился розыгрыш предсезонного хоккейного турнира.

Сегодня, 13 августа, на ледовой арене «Трактор» в рамках розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области состоялось «южноуральское дерби» — матч между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

Игра проходила в равных условиях. Обе команды активно проводили время в чужой игровой зоне, много удалялись. Но в целом «Трактор» выглядел быстрее и сильнее соперников.

На четвертой минуте первого периода Томаш Гика с передачи Ессе Виртанена забил шайбу в ворота Василия Кошечкина, но она была отменена арбитрами, так как была заброшена высоко поднятой клюшкой.

«Начало было медленным, но мы быстро поняли весь накал. Были штрафные минуты, но обе команды играют отлично. Отмененная шайба придала нам большие эмоции, мы пошли в накал. Будем продолжать», — подвел итоги первого периода Эрик О’Делл, нападающий магнитогорского «Металлурга».

Во втором периоде «Трактор» заметно оживился, стал напористее и очень много действовал в зоне соперника. Но подкачали многочисленные удаления в составе «черно-белых», которые стали серьезной проверкой на прочность голкипера челябинцев Василия Демченко. Но и нельзя не отметить феноменальные действия вратарей «Металлурга» Василия Кошечкина и Станислава Галимова, заменившего Кошечкина по ходу второго периода. Поэтому работы у вратарей обеих команд было более чем предостаточно.

В самой концовке периода именно удаления помогли нападающему челябинцев Кристиану Томасу распечатать ворота магнитогорского «Металлурга» и открыть счет матча.

«Очень много игрового времени занимают удаления, мы хотим их убрать полностью, будем над этим работать», — прокомментировал второй период нападающий «Трактора» Лукаш Седлак.

Третий период начался, опять же, с активной работы обеих команд, но удача улыбнулась «черно-белым». В начале последнего периода Александр Подкорытов благодаря уверенным действиям пятерки «Трактора» смог забросить шайбу в ворота магнитогорцев. Третью двадцатиминутку челябинцы провели, играя в более техничный хоккей, обыгрывая и обманывая соперников. Ближе к концовке периода сработала связка Глинкин-Попов-Кручинин. Именно они смогли забросить третью, победную шайбу для «Трактора». А голкипера Василия Демченко можно поздравить с заслуженным «сухарем».

Финальная сирена зафиксировала итоговый счет матча 3:0 в пользу челябинского «Трактора», и именно они выиграли традиционный турнир — Кубок губернатора Челябинской области.

Напомним, сегодня днем состоялся матч за третье место соревнований. «Бронзу» турнира забрала «Северсталь» из Череповца, а «серебро» завоевал магнитогорский «Металлург». Сборная Кубка губернатора Челябинской области стала четвертой в турнирной таблице розыгрыша.

Следующим предсезонным турниром, в котором сыграет ХК «Трактор», станет Мемориал имени И.Х. Ромазана, который традиционно пройдет в Магнитогорске с 22 по 25 августа. Соперниками «черно-белых» станут «Металлург», «Сибирь» из Новосибирска и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.