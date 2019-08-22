Сегодня, 22 августа, в Магнитогорске начинается 28-й турнир по хоккею памяти Ивана Харитоновича Ромазана. В мемориале принимают участие магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», «Сибирь» из Новосибирска, «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.
Мемориал Ромазана является предсезонным турниром, официально включенным в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). Соревнование проходит в один круг — каждая команда играет с остальными по одному матчу, а места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков.
Все игры можно посмотреть на 1obl.tv и телеканале ОТВ.
Расписание трансляций (время челябинское):
22 августа (чт)
- 15:00 «Трактор»—«Куньлунь Ред Стар»
- 22:35 «Металлург»—«Сибирь»
23 августа (пт)
- 15:00 «Трактор»—«Сибирь»
- 19:00 «Металлург»—«Куньлунь Ред Стар»
25 августа (вс)
- 13:00 «Куньлунь Ред Стар»—«Сибирь»
- 17:00 «Металлург»—«Трактор»