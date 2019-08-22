Начинается турнир по хоккею памяти Ивана Ромазана

28-й мемориал проходит в Магнитогорске.

Сегодня, 22 августа, в Магнитогорске начинается 28-й турнир по хоккею памяти Ивана Харитоновича Ромазана. В мемориале принимают участие магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», «Сибирь» из Новосибирска, «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Мемориал Ромазана является предсезонным турниром, официально включенным в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). Соревнование проходит в один круг — каждая команда играет с остальными по одному матчу, а места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков.

Все игры можно посмотреть на 1obl.tv и телеканале ОТВ.

Расписание трансляций (время челябинское):

22 августа (чт)

15:00 «Трактор»—«Куньлунь Ред Стар»

22:35 «Металлург»—«Сибирь»

23 августа (пт)

15:00 «Трактор»—«Сибирь»

19:00 «Металлург»—«Куньлунь Ред Стар»

25 августа (вс)