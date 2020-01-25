«Трактор» «всухую» уступил «Спартаку» в последнем выездном матче

Челябинцы не смогли одолеть вратаря москвичей Никиту Беспалова.

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Сегодня, 25 января, в Москве состоялся один из матчей КХЛ. На льду встречались «Спартак» и «Трактор», который этой игрой завершал выездную серию.

Первый период не отметился заброшенными шайбами, но отметился тем, что челябинцы удалялись 3 раза, чем давали отличное преимущество своему сопернику. Отлично выстоял в этих моментах голкипер «чёрно-белых» Станислав Галимов, не дав обыграть свою команду в стартовом отрезке.

Второй период также изобиловал многочисленными удалениями. Только в этот раз они были у хозяев льда — «Спартака». Но воспользоваться ими челябинцы не могли. Не смогли они также в одном моменте защитить свои ворота. На 38-ой минуте счёт матча открыл нападающий московской команды Анатолий Никонцев. Команды ушли на второй перерыв с результатом 1:0.

А в третьем периоде хозяева льда забили ещё три шайбы. Сначала отличился Робин Ганзл (44-я минута), а следующие две шайбы зашли в ворота Галимова, когда «Трактор» был в меньшинстве. Сначала в формате 5 на 3 забросил Патрик Хёрсли (50-ая минута), а затем в формате 5 на 4 отличился Александр Хохлачёв (51-ая минута). После этого тренерский штаб «чёрно-белых» заменил вратаря. И вместо Станислава Галимова на лёд вышел Иван Федотов. Но челябинцы не смогли даже забросить «гол престижа». И игра завершилась со счётом 4:0.

Следующая игра «Трактора» пройдёт уже дома. 27 января в Челябинск приедет казанский «Ак Барс».