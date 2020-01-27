«Трактор» — «Ак Барс». Текстовая трансляция игры

Смогут ли «чёрно-белые» порадовать своих болельщиков победой над казанцами?

2:4



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

Статистика матча: Броски: 44-57 ; Броски в створ: 25-27 ; Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 29-27 ; Блокированные броски: 16-11 ; Силовые приемы: 15-8 ; Время в атаке: 09:41-13:30 ; Штраф: 16-6

Статистика 3-го периода: Броски: 19-14 ; Броски в створ: 12-8 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 7-3 ; Время в атаке: 04:07-03:36 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

59 мин — Бросок от Шарова в дальний угол — отбивает шайбу Билялов, но не сразу.

59 мин — Зарипов один побежал на ворота Галимова. Но Бэйлен заблокировал его попытку броска.

58 мин — Выстрел от Ильи Карпухина сходу с точки вбрасывания. Шайбу в ловушке голкипера «Ак Барса».

58 мин — Основин зряче забрасывал шайбу в зону, где на подборе был Седлак. Шайба перешла к Гике, который сумел бросить. Уже не так спокойно ловит шайбу Тимур Билялов.

56 мин — «Трактор» на эмоциях идет вперед. Карлин убежал по флангу и бросил с острого угла — Билялов начеку.

55 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №79 Игорь Исаев (№38 Томаш Гика)

53 мин — Выручает Галимов от еще одного броска от Воронкова.

52 мин — «АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

52 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №19 Кристиан Томас (№55 Ник Бэйлен)

51 мин — Отличный момент был у Ника Бэйлена! правда, теперь за «Ак Барс» сработала штанга.

51 мин — Бросок в дальний угол от Карпухина — Тимур Билялов ловит шайбу ловушкой.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Ак Барс» №10 Дмитрий Воронков, подножка, 2 мин.

48 мин — Шаров совершил перехват, набрал скорость и зарядил со входа в зону. Билялов на месте.

47 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Ак Барс» №10 Дмитрий Воронков

46 мин — Теперь уже Галимов спасает свою команду — в шпагате уводит шайбу от своих ворот.

46 мин — Бросок от Гики — легко отбил шайбу Тимур Билялов.

45 мин — Наброс от казанцев — рикошет шайба проходит рядом с углом ворот «Трактора». Уводит угрозу от своих владений Станислав Галимов.

44 мин — Вновь отлично работают хоккеисты «Ак Барса» в своей зоне. Не дают и близко бросить по своим воротам они.

43 мин — Не сумели задержаться игроки «Трактора» в чужой зоне. Игра пока проходит совсем без бросков.

42 мин — Игра под контролем казанцев. Ловко они отбирают шайбу у челябинцев.

41 мин — Попытка броска Седлака блокируется защитниками «Ак Барса».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 25-43 ; Броски в створ: 13-20 ; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 17-20 ; Блокированные броски: 12-6 ; Силовые приемы: 8-5 ; Время в атаке: 05:34-09:54 ; Штраф: 16-4

Статистика 2-го периода: Броски: 9-25 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 9-10 ; Блокированные броски: 7-3 ; Силовые приемы: 4-2 ; Время в атаке: 02:13-06:28 ; Штраф: 16-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Штанга сейчас спасает ворота «Трактора» от четвертой шайбы.

38 мин — Бэйлен и Седлак имели отличный шанс. Но защитники «Ак Барса» вовремя очнулись и не дали совершить броски по своим воротам.

37 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — Бросал Ессе Виртанен — отбивает шайбу Галимов.

36 мин — Смогли челябинцы вывести шайбу из своей зоны.

35 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

34 мин — Исаев имел отличную возможность для броска, но решил передать шайбу Основину, который обработать передачу и бросить не сумел.

33 мин — Вновь опасно возле ворот «Трактора». Но справляется вратарь челябинцев.

32 мин — «АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

30 мин — УДАЛЕНИЕ. «Ак Барс» №12 Михаил Глухов, задержка клюшкой, 2 мин.

29 мин — Комаров наносил бросок прямо перед воротами Билялова, но в ответственный момент ломается клюшка у игрока «Трактора».

27 мин — Один на один выходил Эмиль Галимов. Ничего с этим не мог сделать его однофамилец — Станислав.

27 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Ак Барс» №72 Эмиль Галимов (№89 Артем Лукоянов)

26 мин — Вновь ошибаются челябинцы при выходе из зоны. Вновь заряжает Патрис Кормье — шайбу ловит Станислав Галимов.

24 мин — Наносил бросок игрок «Трактора», н шайба немного сошла с крюка и бросок вышел несильным.

24 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Ак Барс» №10 Дмитрий Воронков (№25 Данис Зарипов)

23 мин — Вновь сумели вывести шайбу из своей зоны и убегать на ворота Билялова. Только теперь уже офсайд.

22 мин — Закрепились казанцы в чужой зоне. Но челябинцам удалось провести контр-атаку. Но ошибка привела к потере шайбы.

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №71 Александр Авцин, удар в голову, 2+10 мин.

21 мин — Опасно сейчас было на пятаке ворот «Трактора». К счастью для челябинцев, не оказалось никого на добивании.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 9-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-10 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 03:21-03:26 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — «АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

20 мин — Даже выйти из своей зоны у «Трактора» не получается. В большинстве.

19 мин — Отлично казанцы выбивают шайбу у челябинцев. Не могут они пока зайти в чужую зону.

19 мин — Терещенко дважды заряжал по воротам Билялова. Первый бросок попал в Патриса Кормье, затем шайбу поймал уже голкипер.

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Ак Барс» №89 Артем Лукоянов, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

18 мин — Гика отлично перехватил шайбу, но до Основина передача не дошла.

17 мин — Вновь вступает в игру голкипер «Трактора». На этот раз после броска Лямкина.

17 мин — Теперь уже ловит шайбу Станислав Галимов после броска Воронкова.

16 мин — Вновь отлично действовал Вячеслав Основин! Поборолся за шайбу и послал точный бросок в сторону ворот «Ак Барса». Забрал ее в ловушку Тимур Билялов.

15 мин — Основин делал бросок верхом — неточно.

14 мин — Отлично побежал вперед Никита Комаров. Завел шайбу в зону, но вновь замечательно сработала защита «Ак Барса». Вывели они шайбу.

13 мин — Вновь наблюдаются неточные передачи у челябинцев. А Меньшиков врезался в рефери. Лишь бы без дисквалификации.

12 мин — Теперь бросок от Бэйлена — шайба пролетела рядом со штангой.

12 мин — Заряжал Данис Зарипов шайбу в ворота «Трактора». Буквально сел на нее Станислав Галимов, не дав ей зайти за линию.

11 мин — поборолись Тридчиков и Комаров. но справился в этих моментах Билялов.

10 мин — Идет плотная борьба за шайбу. Преимущественно в углах площадки.

9 мин — Кристиан Хенкель очень мощно бросил в сторону ворот «Трактора». Шайба ушла за рамку, но рикошет мог сработать не в пользу «черно-белых».

8 мин — Не смогли челябинцы задержаться в чужой зоне, чтобы сделать бросок по воротам. Очень активна защита казанцев.

7 мин — Ответная атака гостей льда — ловит шайбу Станислав Галимов, чем останавливает игру.

7 мин — Дважды нападающие «Трактора» — Основин и Седлак — угрожали воротам «Ак Барса». Справляется голкипер казанцев.

6 мин — Вновь заряжал по воротам Билялова Артем Бородкин. Неудачно.

5 мин — Отлично владеют шайбой игроки казанской команды. Замечательные передачи в зоне челябинцев они делают.

4 мин — Вновь опасный момент у ворот «Трактора». Успели защитники челябинцев ввести шайбу из своей зоны.

3 мин — Дважды заряжал Бородкин: сначала шайба попала в игрока «Ак Барса», затем ушла она мимо цели.

2 мин — Комаров принял отличную передачу из-за ворот, бросил — шайба застряла в амуниции Билялова.

2 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Ак Барс» №72 Эмиль Галимов (№12 Михаил Глухов)

1 мин — Первые броски наносят казанцы. Галиев угрожал воротам Галимова. Пока надежен Станислав.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вас приветствовать на домашнем матче ХК «Трактор». Сегодня, 27 января, челябинцы в последний раз в сезоне 2019/20 встретятся с казанским «Ак Барсом».

Подопечные Дмитрия Квартального уже завоевали путевку в плей-офф, теперь они борются за Кубок Континента, который вручается победителю регулярной части чемпионата Континентальной хоккейной.

В списке травмированных игроков «Трактора» на данный момент значатся Артем Михеев, Сергей Коньков и Никита Щербак. У «Ак Барса» же в лазарете находятся Даниил Журавлев, Андрей Педан, Виктор Тихонов и Михаил Фисенко.

Давайте вместе с вами узнаем, какой результат принесет эта игра. Начало встречи в 19:00

К слову, уже известны составы на сегодняшний матч:







