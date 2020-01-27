«Трактор» примет на своём льду казанский «Ак Барс»

Челябинцы в последних трёх матчах пропустили 13 шайб.

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Сегодня, 27 января, ХК «Трактор» начинает двухматчевую домашнюю серию игр перед очередным перерывом на Евротур. Первым соперником челябинцев станет казанский «Ак Барс».

Эти команды уже трижды встречались по ходу этого регулярного чемпионата. И все три раза победу одержали подопечные Дмитрия Квартального. Лишь один раз игроки Владимира Юрзинова были близки к выигрышу — 5 января игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Последние три матча челябинцы сильно «просели». Они уступили своим соперникам («Сибири», «Автомобилисту» и «Спартаку») с общим счётом 3:13. И шансы на плей-офф уже слишком прозрачны — отставание минимум 10 очков.

«Ак Барс» же после встречи с «Трактором» провёл восемь матчей, выиграв в четырёх. Сейчас казанцы идут на серии из трёх побед подряд. В прошлой игре они обыграли в гостях «Автомобилиста».

Как пройдёт эта встреча? Смогут ли «чёрно-белые» порадовать свои трибуны победой над командой, которая борется за Кубок Континента? Узнаем вместе!

Посмотреть матч можно будет на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. А сайт «Первый областной» проведёт для вас текстовую трансляцию этой игры. Начало в 19:00.