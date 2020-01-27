«Трактор» начал домашнюю серию с проигрыша «Ак Барсу»

Челябинцы не смогли отыграть две шайбы.

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Сегодня, 27 января, в Челябинске состоялся матч КХЛ между командами «Трактор» и «Ак Барс». Челябинцы вновь могли устроить камбэк, но не смогли отыграть всего две шайбы.

Первый период прошёл довольно спокойно. Обе команды играли довольно в равных условиях, о чём свидетельствует статистика. Но первую шайбу всё-таки забросили гости льда, причём, почти в самом начале матча. На второй минуте гол забил нападающий казанской команды Эмиль Галимов. И это была единственная шайба, заброшенная в стартовом отрезке встречи.

А вот второй период отличился ещё двумя голами от «Ак Барса». И это вполне логично, ведь они были очень активными в этом отрезке. Сначала, на 24-й минуте большинство сумел реализовать Дмитрий Воронков, а затем на 27-й минуте игры дубль сделал Эмиль Галимов. Команды ушли на второй перерыв со счётом 0:3.

А вот в третьем периоде дубль сделал уже Дмитрий Воронков. Это произошло на 47-ой минуте игры. Но на 5-ой минуте Кристиан Томас сумел забросить первую для «Трактора» шайбу, когда команда была в численном преимуществе. А затем, на 54-й минуте отличился и Игорь Исаев, который также сократил отставание своей команды от «Ак Барса». В конце периоде тренерский штаб челябинцев заменил вратаря на шестого полевого игрока, но им это не помогло. Игра завершилась со счётом 2:4 в пользу клуба из Казани.

Следующая встреча «чёрно-белых» пройдёт в четверг, 30 января, против китайского «Куньлунь Ред Стар». К слову, они покинули Китай несколько дней назад и больше туда в этом сезоне не вернутся. За здоровье всех игроков можно не переживать.