«Трактор» одержал мощную победу над «Сибирью»

Голкипер челябинцев провёл второй «сухой» матч подряд.

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Сегодня, 22 февраля, в Челябинске состоялся матч КХЛ между командами «Трактор» и «Сибирь». Сибиряки, впервые за долго время, готовятся выступить в плей-офф, а челябинцы дают насладиться своим болельщикам последними хоккейными матчами в сезоне 2019/20. И эту встречу можно описать как «матч удалений». Игроки обеих команд во время всего матча очень много удалялись.

С самого начала матча игроки «Трактора» много удалялись, оставляя команду заряженной «Сибири», игроки которой шли вперёд и мощно атаковали. Можно похвалить здесь и вратаря Ивана Федотова, который отразил все летящие шайбы, и оборону «Трактора». Также очень много шайб было блокировано игроками. После первого периода счёт в матче открыт не был.

Во втором периоде «чёрно-белые» будто проснулись. И также помогло им в этом большое количество удалений у соперника. Хотя первый гол челябинцы забили в меньшинстве. И это на 25-й минуте матча сделал Ник Бэйлен. А до этого мог забить и Лукаш Седлак, воспользовавшись ошибкой голкипера «Сибири» Алексея Красикова. Только не успел он дотянуться до шайбы. Этот отрезок матча получился очень насыщенным, команды очень много бросали по воротам.

Третий период начался более дисциплинированно. Но вот во второй половине этой двадцатиминутки вновь случилась «валидольная» игра. Много удалений, среди который челябинцам удалось забросить ещё три шайбы в ворота Алексея Красикова! Отличился Томаш Гика и дважды Лукаш Седлак, который в этом матче побил клубный рекорд Евгения Скачкова по заброшенным шайбам за сезон. К слову, последняя шайба даже не была заброшена: у «Сибири» произошла замена вратаря на полевого игрока. И челябинский форвард побежал на пустые ворота, но забить ему не удалось — его остановил игрок новосибирцев. Но по правилам КХЛ это автоматически считается голом. И эта мощная игра завершилась со счётом 4:0.

Также отметим, что это второй «сухой» матч Ивана Федотова подряд.

Следующая игра «Трактора» состоится в Москве 25 февраля. Это будет последний выездной матч челябинцев в сезоне 2019/20. И их соперником станет местное «Динамо».