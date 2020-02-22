Лукаш Седлак установил новый снайперский рекорд в «Тракторе»

Во время матча с «Сибирью» он оформил дубль.

Послушать 00:00

Во время хоккейного матча между «Трактором» и «Сибирью», который состоялся сегодня, 22 февраля, форвард челябинцев Лукаш Седлак смог сначала достигнуть клубный снайперский рекорд Евгения Скачкова, а затем и превзойти его.

Чешский нападающий, который был подписан перед сезоном 2019/20,провёл за «чёрно-белых» в этом сезоне 55 игр. В них он набрал 40 очков. На его счет 17 голевых передач и 23 заброшенные шайбы.

Отметим, что рекорд Евгения Скачкова, который он поставил во время сезона 2009/10, был 22 шайбы. Близко к этому числу подобрался лишь Дерон Куинт (2010/11) — 21 шайба.

К слову, новый рекорд Седлак поставил, даже не забив в ворота. Это случилось в концовке матча, когда «Сибирь» заменила вратаря на полевого игрока. Форвард побежал вперёд на пустую рамку ворот, почти забросил шайбу, но ему помешал это сделать игрок новосибирской команды. Только вот по правилам КХЛ эта шайба автоматически засчитывается.

Лукаш Седлак становился гостем итоговой программы «Весь спорт», которая выходит на ОТВ по субботам. И там он отметил, что ему было бы приятно вписать себя в историю «Трактора». Только вот ему бы не удался бы этот рекорд без поддержки партнёров по команде.

«Моя статистика — заслуга партнёров, которые делают мне передачи, и получается забивать. Все ребята в нашей команде — большое подспорье для меня. Отмечу, что начало сезона выдалось достаточно хорошим, потом случилась травма, и в какой-то период я забивал не так много. Также, возможно, забивай я раньше побольше шайб, то сейчас была бы совершенно другая ситуация. И персональная статистика значит для меня не так много. Я бы с радостью обменял пару забитых голов на победу команды», — рассказал Лукаш Седлак.

Отметим, что у челябинцев впереди ещё две игры: по одной на выезде и домашнем льду. Возможно, Лукашу Седлаку удастся забить ещё красивых шайб в этом сезоне, чтобы подтвердить звание лучшего снайпера в хоккейном клубе «Трактор».