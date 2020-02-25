«Трактор» сыграет заключительный выездной матч в этом сезоне против московского «Динамо»

Соперники в первом раунде плей-офф сыграют против «Спартака».

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Хоккейный клуб «Трактор» сегодня, 25 февраля, проводит свой заключительный выездной матч в сезоне 2019/20. И соперником становится московское «Динамо». Отметим, что команды встречались в Челябинске в октябре. И тогда «чёрно-белые» одолели гостей со счётом 3:2.

«Динамо» плотно находится в зоне плей-офф — четвёртое место. И в первом раунде уезжать из Москвы им вовсе не придётся, ведь они сыграют со «Спартаком» под руководством Олега Знарка.

«Трактор» же в своих последних играх активно использует молодых игроков, которых также взяли и на выезд. Но до сих пор остаётся интригой — поднимется ли челябинский клуб с 12-го места на 11-е. Им до этого осталось лишь три очка.

Напомним, что прошедшие два матча челябинцы выиграли с общим счётом 9:0. Отлично показал себя вратарь Иван Федотов, отразивший большое количество бросков. А Лукаш Седлак поставил новый клубный рекорд по заброшенным шайбам за одни сезон.

Как пройдёт последний выезд в сезоне 2019/20 для «Трактора»? Смогут ли они продолжить победную серию? Давайте узнаем вместе!

Прямой эфир игры будет доступен на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ, а «Первый областной» проведёт текстовую трансляцию встречи. Начало матча в 21:30 по челябинскому времени.