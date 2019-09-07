«Трактор» встретится с хабаровским «Амуром»

«Черно-белые» отправились на первую и самую долгую выездную серию.

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Сегодня, 7 сентября, в Хабаровске начнется первый выездной матч для «Трактора». Соперниками челябинцев станет «Амур».

Всего эти команды в Континентальной хоккейной лиге встречались 22 раза. И 15 раз «Трактор» одержал победу, в том числе 3 из них — после серии буллитов. Но разница в забитых шайбах лишь 14 — преимущество у челябинцев с их 61 шайбой против 47 у «Амура».

В этом же сезоне обе команды проиграли свои стартовые встречи. «Трактор» уступил подмосковному «Витязю» и в овер-тайме питерскому СКА. А «Амур» в гостях отдал победы «Сибири» и «Барысу». В турнирной таблице Восточной конференции в активе челябинцев есть одно очко, у хабаровчан пока ноль.

К кому придет победа в этом матче? Узнаем вместе сегодня, 7 сентября. Присоединяйтесь к нашей трансляции на сайте 1obl.tv или смотрите матч на телеканале ОТВ в 22:15, сразу после праздничного салюта, посвященного Дню города.