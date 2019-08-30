«Трактор» открыл регистрацию билетов на розыгрыш квартиры

Победителя определят 27 декабря.

Послушать

Хоккейный клуб «Трактор» совместно с «ЮУ КЖСИ» в сезоне 2019/2020 в третий раз разыгрывают квартиру среди болельщиков.

До первого матча сезона, который состоится в понедельник, 2 сентября, осталось немного, но уже сейчас болельщики «Трактора» могут зарегистрировать билет на розыгрыш квартиры в специальной форме на сайте организатора.

Победителю достанется квартира с чистовой отделкой на 9-м этаже в новостройке микрорайона «Парковый». Площадь приза — 34 квадратных метра. Вскоре игроки «Трактора» отправятся на стройплощадку и проверят, как там ведутся отделочные работы.

«Участником розыгрыша может стать каждый, кто приобрёл хотя бы один билет или абонемент на домашние игры ХК «Трактор» регулярного сезона со 2 сентября по 21 декабря и прошел регистрацию на сайте», — рассказал глава «ЮУ КЖСИ» Михаил Демаков.

Каждый билет и абонемент, участвующий в розыгрыше, нужно сохранить до подведения итогов. Важное и обязательное условие в момент определения победителя: болельщик должен быть доступен для звонка на указанный при регистрации номер мобильного телефона.

В прежние сезоны ХК «Трактор» и «ЮУ КЖСИ» разыграли две квартиры в другом микрорайоне — «Белый хутор». Тогда победителями стали молодая мама Ольга Васенькина из Копейска и спасатель Юрий Кальманович из поселка Баландино. Ключи от квартир они получили в 2016 и 2017 годах соответственно.

А на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею впервые в его истории среди болельщиков была разыграна новая квартира в «Академ Riverside». Счастливыми обладателями стала многодетная семья Мельниковых.

Напомним, что 2 сентября, в ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 между «черно-белыми» и «Витязем».