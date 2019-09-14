«Трактор» встречается с «Куньлунь Ред Стар»

Матчи пройдут в китайском Шэньчжэне.

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Сегодня, 14 сентября, состоится первый из двух запланированных матчей между челябинским «Трактором» и пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Встречи этих двух команд обуславливаются сложностями. Сначала в августе «Куньлунь» из-за визовых проблем не прилетел в Челябинск на розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, а затем и «Трактор» не мог вылететь в Китай из-за ограничения на въезд в страну.

Но, тем не менее, две запланированные игры все же состоятся. Напомним, «Трактор» и «Куньлунь» встречались 6 раз по ходу регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский клуб был образован в 2016 году, отсюда и столь малое количество матчей. В четырех из шести игр победу одерживал китайский клуб. Челябинским игрокам повезло лишь дважды. А разница в забитых шайбах не велика: 11 — у «Трактора» и 16 — от «Куньлуня».

Смогут ли на этот раз «черно-белые» обыграть китайский клуб? Узнаем вместе! В 12:00 присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv или включайте телеканал ОТВ. А для тех, кто не сможет посмотреть матч, «Первый областной» будет вести текстовый онлайн встречи.