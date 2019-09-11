«Трактор» обыграл «Адмирал» во втором матче

Челябинцам удалось взять матч-реванш.

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Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке состоялся второй матч между «Трактором» и «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, в первом матче, который состоялся вчера, 10 сентября, челябинцы уступили дальневосточникам со счетом 2:1. Сегодня же челябинцы сумели взять реванш у дальневосточной команды.

Если же в прошлой игре весь первый период хозяева были более активными, то здесь всю инициативу перехватили на себя челябинцы. Большое количество бросков по воротам, борьба за шайбу, защита своих ворот. Все это наблюдалось у игроков «Трактора». Но не спасло от одной заброшенной шайбы во владения Василия Демченко. На седьмой минуте матча счет открыл защитник «Адмирала» Юрий Козловский. Далее обе команды забросили по одному голу, каждый из которых не был засчитан. Дальневосточники забросили шайбу, попавшую в амуницию Василия Демченко, а гол «Трактора» был закинут рикошетом от руки. Команды ушли на первый перерыв со счетом 1:0 в пользу «Адмирала».

Второй отрезок был еще насыщеннее на моменты. Вновь челябинцы весь период без остановки бросали по воротам Юхо Олкинулоры. И на 26-ой минуте матча нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, благодаря этим броскам, смог сравнять счет. А в конце двадцатиминутки Ярослав Косов изящно провел всех игроков дальневосточной команды и увеличил преимущество «Трактора» до двух заброшенных шайб. Второй период закончился со счетом 1:2 в пользу челябинцев.

Третий отрезок, как и прошлые два, начался очень активно. И обе команды выплескивали эмоции на льду. По-настоящему опасно было у ворот обеих команд. Но отметим, что реализовать численные преимущества «Трактору», а их в третьем периоде было целых три, не удалось. А за две минуты до конца тренерский штаб «Адмирала» снял вратаря, выпуская шестого полевого игрока. Было много бросков от дальневосточников, но в последние секунды шайбу перехватил Алексей Кручинин и забросил ее в пустые ворота «Адмирала». Тем самым, матч завершился со счетом 1:3 в пользу челябинского «Трактора».

Следующий матч «черно-белые» также проведут на выезде. На этот раз соперниками «Трактора» 14 и 15 сентября станет «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.