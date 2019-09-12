«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»

Информация об этом появилась в нескольких Телеграм-каналах.

Послушать 00:00

Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну. В Китае проходит празднование 70-летия образования КНР, в связи с этим действуют ограничения.

Однако, как рассказал генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф корреспонденту «Первого областного», игры в Китае не отменяют, команда попадет в Поднебесную.

«Нам поздно прислали документы на въезд в страну. Команда должна была лететь сегодня, но вылетит завтра. Игры состоятся, как и запланировано. Болейте за „Трактор“»,— отметил Борис Видгоф.

Отметим, что это не первые визовые проблемы, связанные с «Куньлунем». Ранее команда не смогла прилететь в Челябинск на розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области из-за проблем с визами.

Напомним, «Трактор» 14 и 15 сентября сыграет в Шэньчжене, где их соперником станет пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар». Перенос матчей «Куньлуня» из основной арены в Пекине в Шэньчжен связан с празднованием юбилея коммунистической партии в столице КНР.