Текстовая трансляция встречи между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором»

Сумеют ли челябинцы одолеть китайцев на самом сложном выезде?

1:2



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика игры: Броски: 62-44; Броски в створ: 36-18; Голы: 1-2; Вбрасывания: 27-35; Блокированные броски: 15-9; Силовые приемы: 13-12; Время в атаке: 13:12-11:58; Штраф: 14-2.

Статистика 3-го периода: Броски: 28-14; Броски в створ: 17-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 9-7; Блокированные броски: 4-3; Силовые приемы: 4-3; Время в атаке: 05:43-03:50; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №15 Спенсер Фу

60 мин — Удался «Куньлуню» этот ход. Шайба в сетке.

60 мин — «Куньлунь Ред Стар» взял тайм-аут.

60 мин — Завязалась борьба у ворот «Трактора».

59 мин — Поехал на смену Джереми Смит, выводят «Куньлунь» шестого полевого.

58 мин — В контр-атаку бежал Эндрю Кейлоф, не удалось ему бросить по воротам Джереми Смита.

57 мин — Атаковали игроки «Куньлуня», но грамотно обороняются челябинцы.

56 мин — Борется «Трактор» за шайбу и не дает заходить игрокам «Куньлуня» в свою зону.

55 мин — Шел «Куньлунь» в контр-атаку, но выручает свою команду Демченко.

54 мин — Ессе Виртанен хорошо закрыл обзор игроку «Куньлуня» и тот не смог передать шайбу своим партнерам.

53 мин — Марсель Шолохов набрасывал в ближний угол ворот, но отразил его голкипер «Куньлуня».

52 мин — Закрепились в зоне соперника челябинцы.

52 мин — Наброс от синей линии совершал Ессе Виртанен, видел шайба Джереми Смит.

52 мин — Оказывают давление игроки «Трактора». И вновь снесены ворота Демченко.

50 мин — Слишком опасно у ворот «Трактора». Отлично работает Демченко.

49 мин — Бросок от игрока «Куньлуня». Шайба прошла рядом со створом ворот.

48 мин — Замечательно действовал Александр Тридчиков! Рукой спас свои ворота от шайбы, которую не видел Василий Демченко.

48 мин — Опасно начали действовать игроки «Куньлуня». Заметно нервное напряжение от двух пропущенных шайб.



47 мин — Опасный момент для Василия Демченко. Был наброс от игрока «Куньлуня», и не без помощи защитников справился Василий. Всем телом закрыл шайбу челябинский голкипер.

45 мин — Раскатываются команды по всему полю, пока без бросков.

43 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

43 мин — Закончилась затяжная пауза, связанная с возвращением на место ворот «Трактора» и игроки «Куньлуня» тут же бросили по владениям Василия Демченко. На месте челябинский голкипер.

42 мин — Снес ворота Василий Демченко, защищая свои владения. И вновь проблема со льдом, не могут поставить на место рамку.

42 мин — Не слишком опасно действует «Куньлунь».

41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, задержка соперника, 2 мин.

41 мин — Завладели шайбой челябинцы.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА



Статистика 2-го периода: Броски: 17-13; Броски в створ: 11-4 Голы 0-1; Вбрасывания: 7-16; Блокированные броски: 6-2; Силовые приемы: 4-4; Время в атаке: 03:11-05:26; Штраф: 14-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Игрок «Куньлуня» заезжал с шайбой в зону челябинцев, но на него набросилась почти вся пятерка «Трактора».

39 мин — Неплохо выходил Александр Тридчиков, но остановили его игроки «Куньлуня».

38 мин — Рикошет от китайских игроков привел к голу от «Трактора». Замечательно!

38 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен (№38 Томаш Гика, №52 Сергей Терещенко)

36 мин — Слишком опасно было у ворот «Трактора» сейчас, лишь мастерство Василия Демченко помогло избежать гола.

35 мин — Пошли в контр-атаку пекинские игроки, но выручает Демченко и не без помощи обороны «Трактора».

34 мин — Два броска подряд нанесли китайцы по воротам Демченко. Но Василий был готов к ним.

33 мин — Вновь вступает в игру Смит. Только уже после броска Андрея Попова.

33 мин — Руслан Карлин отлично бросал по воротам Джереми Смита, но была подставлена клюшка и шайба покинула площадку.

32 мин — Вступает в игру Демченко. Опасно было у ворот «Трактора».

31 мин — Отличный был момент у Ярослава Косова. Но спасли защитники «Куньлуня» свои ворота.

30 мин — Хорошо действовал за воротами «Куньлуня» Андрей Ерофеев.

29 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

29 мин — Неплохо действует защита «Куньлуня», блокируют броски от «Трактора».

28 мин — Хороший розыгрыш проводят челябинцы.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №47 Кори Кейн, толчок клюшкой, 2 мин.

27 мин — Некому сейчас было добить хороший бросок от «Трактора».

26 мин — Не удается закрыть зону соперников челябинцам. Вылетает шайба за ее пределы.

25 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №18 Брэндон Ип, атака в область головы и шеи 2+10 мин.

24 мин — Пока не удается обеим командам закрепиться в чужой зоне. Этакие «качели» мы сейчас наблюдаем.

23 мин — Не перестает атаковать «Куньлунь» ворота челчбинцев.

22 мин — Атаковал ворота Демченко Мэтью Майоне. Видел все Василий.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 17-17; Броски в створ: 8-7; Голы: 0-1; Вбрасывания: 11-12; Блокированные броски: 5-4; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 04:18-02:42; Штраф: 0-0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Активны челябинцы в зоне соперника. Раззадорил нашу команду этот гол «в раздевалку».

19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф (№11 Лукаш Седлак)

19 мин — Отлично разыграли шайбу Томаш Гика и Лукаш Седлак! Гол!!

18 мин — «Куньлунь» пока продолжает атаковать ворота Демченко.

16 мин — Борьба за шайбу происходит у борта в зоне челябинцев.

15 мин — Несложно бросал Войтек Вольски по воротам Демченко, но из-за рикошета чуть не получился гол. Ловушкой задержал шайбу Василий.

14 мин — Агрессивно начали действовать игроки «Трактора».

13 мин — Отлично пока действуют челябинцы. За этот небольшой отрезок нанесли несколько бросков.

12 мин — Юрий Сергиенко бросал по воротам Джереми Смита, а Антон Глинкин пытался добить ее, но ловушкой сработал голкипер «Куньлуня».

11 мин — Команды обменялись взаимными атаками, но не успешно.

10 мин — Очередной опасный момент от «Трактора». Просыпаются челябинские игроки.

10 мин — Бросок по воротам Смита наносил Эндрю Кейлоф. Но остановлена шайба голкипером «Куньлуня».

9 мин — Неплохо смотрится защита у «Куньлуня». Останавливают атаки челябинцев.

8 мин — Не получается бросок по воротам у Ильи Карпухина.

7 мин — Первое звено челябинцев совершил отличные контр-атаки. Это и Томаш Гика, и Эндрю Кейлоф. Заставляют работать вратаря Джереми Смита.

6 мин — Пока «Куньлунь» выглядит заметно бодрее и активнее, нежели «Трактор».

5 мин — Возобновилась игра. И вновь опасный момент от «Куньлуня».

Это те самые проблемы с ареной в Шэньчжене, о которых говорили игроки «Барыса» и «Салавата Юлаева», которые имели удовольствие поиграть на этом льду. Действительно все очень долго.

Небольшая заминка в матче, проблемы с воротами у «Трактора»

5 мин — Выходил Спенсер Фу один в ноль на ворота Челябинска. И лишь мастерство нашего голкипера спасло «Трактор» от первой заброшенной шайбы в этом матче.

4 мин — Много неточных передач у обеих команд.

3 мин — Слишком много атак от китайцев. Но Василий в рамке стоит очень надежно.

2 мин — Второй опасный бросок от китайской команды и вновь Демченко!

2 мин — Атаковали игроки «Куньлуня» ворота Демченко, но на стороже голкипер.

1 мин — Не спеша раскатываются команды.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны Китайской Народной Республики и Российской Федерации и будет дан старт матчу.

Тренерский штаб «Трактора» определился с составом на игру.





Добрый день уважаемые любители хоккея! В этот замечательный субботний и очень теплый день сайт «Первый областной» начинает текстовую трансляцию первой встречи между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором», которая проходит в Шэньчжене в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что встречи этих команд обуславливаются проблемами. Сначала «Куньлунь» из-за визовых проблем не смог прилететь в Челябинск на розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, а затем и сам «Трактор» не мог попасть в Китай из-за ограничения на въезд в эту страну. Но тем не менее, запланированные два матча все-таки состоятся, и мы с вами вместе узнаем, кто же сегодня станет победителем.

Удастся ли «Трактору» победить китайский клуб? Или же «Куньлунь» сможет одолеть челябинцев?

Увидим вместе! Начало матча в 12:00 по челябинскому времени.