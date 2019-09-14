1:2
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
Статистика игры: Броски: 62-44; Броски в створ: 36-18; Голы: 1-2; Вбрасывания: 27-35; Блокированные броски: 15-9; Силовые приемы: 13-12; Время в атаке: 13:12-11:58; Штраф: 14-2.
Статистика 3-го периода: Броски: 28-14; Броски в створ: 17-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 9-7; Блокированные броски: 4-3; Силовые приемы: 4-3; Время в атаке: 05:43-03:50; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №15 Спенсер Фу
60 мин — Удался «Куньлуню» этот ход. Шайба в сетке.
60 мин — «Куньлунь Ред Стар» взял тайм-аут.
60 мин — Завязалась борьба у ворот «Трактора».
59 мин — Поехал на смену Джереми Смит, выводят «Куньлунь» шестого полевого.
58 мин — В контр-атаку бежал Эндрю Кейлоф, не удалось ему бросить по воротам Джереми Смита.
57 мин — Атаковали игроки «Куньлуня», но грамотно обороняются челябинцы.
56 мин — Борется «Трактор» за шайбу и не дает заходить игрокам «Куньлуня» в свою зону.
55 мин — Шел «Куньлунь» в контр-атаку, но выручает свою команду Демченко.
54 мин — Ессе Виртанен хорошо закрыл обзор игроку «Куньлуня» и тот не смог передать шайбу своим партнерам.
53 мин — Марсель Шолохов набрасывал в ближний угол ворот, но отразил его голкипер «Куньлуня».
52 мин — Закрепились в зоне соперника челябинцы.
52 мин — Наброс от синей линии совершал Ессе Виртанен, видел шайба Джереми Смит.
52 мин — Оказывают давление игроки «Трактора». И вновь снесены ворота Демченко.
50 мин — Слишком опасно у ворот «Трактора». Отлично работает Демченко.
49 мин — Бросок от игрока «Куньлуня». Шайба прошла рядом со створом ворот.
48 мин — Замечательно действовал Александр Тридчиков! Рукой спас свои ворота от шайбы, которую не видел Василий Демченко.
48 мин — Опасно начали действовать игроки «Куньлуня». Заметно нервное напряжение от двух пропущенных шайб.
47 мин — Опасный момент для Василия Демченко. Был наброс от игрока «Куньлуня», и не без помощи защитников справился Василий. Всем телом закрыл шайбу челябинский голкипер.
45 мин — Раскатываются команды по всему полю, пока без бросков.
43 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
43 мин — Закончилась затяжная пауза, связанная с возвращением на место ворот «Трактора» и игроки «Куньлуня» тут же бросили по владениям Василия Демченко. На месте челябинский голкипер.
42 мин — Снес ворота Василий Демченко, защищая свои владения. И вновь проблема со льдом, не могут поставить на место рамку.
42 мин — Не слишком опасно действует «Куньлунь».
41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, задержка соперника, 2 мин.
41 мин — Завладели шайбой челябинцы.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика 2-го периода: Броски: 17-13; Броски в створ: 11-4 Голы 0-1; Вбрасывания: 7-16; Блокированные броски: 6-2; Силовые приемы: 4-4; Время в атаке: 03:11-05:26; Штраф: 14-0.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Игрок «Куньлуня» заезжал с шайбой в зону челябинцев, но на него набросилась почти вся пятерка «Трактора».
39 мин — Неплохо выходил Александр Тридчиков, но остановили его игроки «Куньлуня».
38 мин — Рикошет от китайских игроков привел к голу от «Трактора». Замечательно!
38 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен (№38 Томаш Гика, №52 Сергей Терещенко)
36 мин — Слишком опасно было у ворот «Трактора» сейчас, лишь мастерство Василия Демченко помогло избежать гола.
35 мин — Пошли в контр-атаку пекинские игроки, но выручает Демченко и не без помощи обороны «Трактора».
34 мин — Два броска подряд нанесли китайцы по воротам Демченко. Но Василий был готов к ним.
33 мин — Вновь вступает в игру Смит. Только уже после броска Андрея Попова.
33 мин — Руслан Карлин отлично бросал по воротам Джереми Смита, но была подставлена клюшка и шайба покинула площадку.
32 мин — Вступает в игру Демченко. Опасно было у ворот «Трактора».
31 мин — Отличный был момент у Ярослава Косова. Но спасли защитники «Куньлуня» свои ворота.
30 мин — Хорошо действовал за воротами «Куньлуня» Андрей Ерофеев.
29 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
29 мин — Неплохо действует защита «Куньлуня», блокируют броски от «Трактора».
28 мин — Хороший розыгрыш проводят челябинцы.
27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №47 Кори Кейн, толчок клюшкой, 2 мин.
27 мин — Некому сейчас было добить хороший бросок от «Трактора».
26 мин — Не удается закрыть зону соперников челябинцам. Вылетает шайба за ее пределы.
25 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №18 Брэндон Ип, атака в область головы и шеи 2+10 мин.
24 мин — Пока не удается обеим командам закрепиться в чужой зоне. Этакие «качели» мы сейчас наблюдаем.
23 мин — Не перестает атаковать «Куньлунь» ворота челчбинцев.
22 мин — Атаковал ворота Демченко Мэтью Майоне. Видел все Василий.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 17-17; Броски в створ: 8-7; Голы: 0-1; Вбрасывания: 11-12; Блокированные броски: 5-4; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 04:18-02:42; Штраф: 0-0.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Активны челябинцы в зоне соперника. Раззадорил нашу команду этот гол «в раздевалку».
19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф (№11 Лукаш Седлак)
19 мин — Отлично разыграли шайбу Томаш Гика и Лукаш Седлак! Гол!!
18 мин — «Куньлунь» пока продолжает атаковать ворота Демченко.
16 мин — Борьба за шайбу происходит у борта в зоне челябинцев.
15 мин — Несложно бросал Войтек Вольски по воротам Демченко, но из-за рикошета чуть не получился гол. Ловушкой задержал шайбу Василий.
14 мин — Агрессивно начали действовать игроки «Трактора».
13 мин — Отлично пока действуют челябинцы. За этот небольшой отрезок нанесли несколько бросков.
12 мин — Юрий Сергиенко бросал по воротам Джереми Смита, а Антон Глинкин пытался добить ее, но ловушкой сработал голкипер «Куньлуня».
11 мин — Команды обменялись взаимными атаками, но не успешно.
10 мин — Очередной опасный момент от «Трактора». Просыпаются челябинские игроки.
10 мин — Бросок по воротам Смита наносил Эндрю Кейлоф. Но остановлена шайба голкипером «Куньлуня».
9 мин — Неплохо смотрится защита у «Куньлуня». Останавливают атаки челябинцев.
8 мин — Не получается бросок по воротам у Ильи Карпухина.
7 мин — Первое звено челябинцев совершил отличные контр-атаки. Это и Томаш Гика, и Эндрю Кейлоф. Заставляют работать вратаря Джереми Смита.
6 мин — Пока «Куньлунь» выглядит заметно бодрее и активнее, нежели «Трактор».
5 мин — Возобновилась игра. И вновь опасный момент от «Куньлуня».
Это те самые проблемы с ареной в Шэньчжене, о которых говорили игроки «Барыса» и «Салавата Юлаева», которые имели удовольствие поиграть на этом льду. Действительно все очень долго.
Небольшая заминка в матче, проблемы с воротами у «Трактора»
5 мин — Выходил Спенсер Фу один в ноль на ворота Челябинска. И лишь мастерство нашего голкипера спасло «Трактор» от первой заброшенной шайбы в этом матче.
4 мин — Много неточных передач у обеих команд.
3 мин — Слишком много атак от китайцев. Но Василий в рамке стоит очень надежно.
2 мин — Второй опасный бросок от китайской команды и вновь Демченко!
2 мин — Атаковали игроки «Куньлуня» ворота Демченко, но на стороже голкипер.
1 мин — Не спеша раскатываются команды.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны Китайской Народной Республики и Российской Федерации и будет дан старт матчу.
Тренерский штаб «Трактора» определился с составом на игру.
Добрый день уважаемые любители хоккея! В этот замечательный субботний и очень теплый день сайт «Первый областной» начинает текстовую трансляцию первой встречи между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором», которая проходит в Шэньчжене в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Напомним, что встречи этих команд обуславливаются проблемами. Сначала «Куньлунь» из-за визовых проблем не смог прилететь в Челябинск на розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, а затем и сам «Трактор» не мог попасть в Китай из-за ограничения на въезд в эту страну. Но тем не менее, запланированные два матча все-таки состоятся, и мы с вами вместе узнаем, кто же сегодня станет победителем.
Удастся ли «Трактору» победить китайский клуб? Или же «Куньлунь» сможет одолеть челябинцев?
Увидим вместе! Начало матча в 12:00 по челябинскому времени.