«Трактор» встречается с казанским «Ак Барсом»

Матч пройдет на ледовой арене имени Валерия Белоусова.

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Продолжается регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20. И сегодня, 25 сентября, «Трактор» принимает на своем льду казанский «Ак Барс».

Отметим, что обе команды потерпели поражение в прошлых матчах, которые состоялись 23 сентября. «Черно-белые» уступили «Нефтехимику» со счетом 1:2, а казанцы отдали победу «Сибири», счет в матче с которым был 2:4.

«Трактор» сейчас располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и имеет в активе 11 очков. «Ак Барс» же находится на четвертом месте, но обгоняет челябинцев лишь на одно очко — их у казанской команды 12.

Сумеют ли «черно-белые» наконец порадовать челябинскую публику победой? Или «Ак Барс» решит доказать своим болельщикам, что проигрыш новосибирцам — лишь случайность?

Узнаем вместе сегодня, 25 сентября, в 19:00. «Первый областной» будет вести текстовую трансляцию встречи, а следить за игрой в режиме «онлайн» вы сможете на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ. До встречи!