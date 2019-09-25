Текстовая трансляция матча КХЛ между «Трактором» и «Ак Барсом»

Сумеют ли подопечные Петериса Скудры обыграть команду Дмитрия Квартального?

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Тренерские штабы обеих команд уже определились с составами на эту игру.

Добрый вечер уважаемые любители хоккея! Сегодня, 25 сентября, сайт «Первый областной» ведет для вас текстовую трансляцию матча Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Ак Барсом», который проходит на льду ледовой арены имени Валерия Белоусова в Челябинске.

Отметим, что «Трактор» еще не одерживал победу на челябинском льду. Но активно старается делать все для этого. И вновь, как и в прошлом сезоне, «черно-белых» захлестнула череда травм на старте регулярного чемпионата. На прошлом матче на лед вышел Кристиан Томас, который пропустил весь дальневосточный выезд. При этом в «лазарете» еще числятся Ник Бэйлен, Антон Глинкин, Лукаш Седлак, Александр Тридчиков, Игорь Исаев и Томаш Гика.

А «Ак Барс» до матча с «Сибирью», который состоялся в понедельник, 23 сентября, не проигрывал 6 матчей подряд. Поэтому обоим клубам есть, что доказывать сегодня, 25 сентября, на льду ледовой арены «Трактор».

Как события буду развиваться в сегодняшней хоккейной битве? Давайте следить вместе! Начало игры в 19:00 по челябинскому времени.