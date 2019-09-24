«Трактор» подписал просмотровый контракт с нападающим «Спартака»

Состав «черно-белых» пополнил Максим Трунёв.

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Сегодня, 24 сентября, стало известно, что состав челябинского «Трактора» пополнил нападающий Максим Трунёв. С хоккеистом заключен просмотровый контракт, которое подразумевает соглашение на один месяц и участие в трех матчах. Максим будет играть под 81-ым номером.

Ранее 29-летний Трунёв выступал в столичном «Спартаке», где одним из партнеров был капитан челябинцев Дмитрий Калинин. Форвард сыграл в 36 матчах, набрав при этом 11 очков, забив 2 шайбы и отдав 9 результативных передач. Всего в КХЛ Максим Трунёв провёл 439 матчей, в его активе 117 очков.

В составе сборной России нападающий принимал участие в молодежном чемпионате мира-2010. Также в 2008 году на драфте НХЛ он был выбран в пятом раунде под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».