«Трактор» уступил «Нефтехимику» на своем льду

Матч в Челябинске завершился в основное время со счетом 1:2.

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Сегодня, 23 сентября состоялся первый матч домашней серии хоккейного клуба «Трактор». Соперником стал нижнекамский «Нефтехимик».

В первом периоде инициативой преимущественно владели игроки из Нижнекамска. Они же и открыли счет матча. Помогли им в этом два удаления у «Трактора» подряд. В формате пять на три продавили шайбу игроки «Нефтехимика» через Василия Демченко. А у оправившегося после травмы Кристиана Томаса было несколько отличных голевых моментов, но отбивал все броски голкипер нижнекамцев Александр Шарыченков. Тем самым, команды ушли на первый перерыв со счетом 0:1.

Второй же период был равен по броскам. И почти в начале двадцатиминутки «Нефтехимик» получил удаление, чем и воспользовались «черно-белые». Счет для «Трактора» открыл Андрей Попов, а ассистировали ему Илья Карпухин и Ярослав Косов. Но больше второй период не отметился заброшенными шайбами. Команды ушли на второй перерыв со счетом 1:1 на табло.

Третий отрезок начался плавно, обе команды никуда не спешили, хотя счет был равный. Игра шла до первой допущенной ошибки. И именно ошибкой воспользовались игроки «Нефтехимика» на середине третьего периода. Преимущество своей команды увеличил Александр Брынцев. Хоть у челябинцев были отличные голевые моменты, а за минуту до конца Василий Демченко заменился на шестого полевого игрока, отыграться «Трактору» в этом матче не удалось. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу нижнекамского «Нефтехимика».

Следующий матч «Трактор» проведет в Челябинске, в среду, 25 сентября, играя с казанским «Ак Барсом».