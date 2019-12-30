«Трактор» встречается с «Авангардом». Текстовая трансляция матча

Смогут ли челябинцы продолжить победную серию над омичами?

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Составы команд:

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;

Бородкин – Меньшиков (А), Комаров – Карлин – Авцин;

Карпухин – Терещенко, Глинкин – Михеев – Основин;

Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.

«Авангард» Омск:

Гарипов (Бобков);

Бондарев – Покка, Клинкхаммер – Макмиллан – Бек;

Емелин (К) – Франсон (А), Широков – Зернов – Пьянов;

Мартынов – Войнов (А), Шумаков – Семёнов – Кошелев;

Грачёв – Стась – Потапов.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас текстовую трансляцию последнего матча «Трактора» в 2019 году! На этот раз челябинцы вновь встречаются с омским «Авангардом». Только уже на своем льду.

В составе «Трактора» довольно много травмированных игроков. На данный момент в лазарете находятся Томаш Гика, Кристиан Томас, Владислав Сухачев и Никита Щербак.

У «Авангарда» же «на травме» всего двое — Максим Чудинов и Александр Судницын.

Что принесет эта игра? Давайте узнаем вместе с вами!

Начало встречи в 19:00.