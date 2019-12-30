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ПОДГОТОВКА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Составы команд:
«Трактор» (Челябинск):
Федотов (Галимов);
Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;
Бородкин – Меньшиков (А), Комаров – Карлин – Авцин;
Карпухин – Терещенко, Глинкин – Михеев – Основин;
Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.
«Авангард» Омск:
Гарипов (Бобков);
Бондарев – Покка, Клинкхаммер – Макмиллан – Бек;
Емелин (К) – Франсон (А), Широков – Зернов – Пьянов;
Мартынов – Войнов (А), Шумаков – Семёнов – Кошелев;
Грачёв – Стась – Потапов.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас текстовую трансляцию последнего матча «Трактора» в 2019 году! На этот раз челябинцы вновь встречаются с омским «Авангардом». Только уже на своем льду.
В составе «Трактора» довольно много травмированных игроков. На данный момент в лазарете находятся Томаш Гика, Кристиан Томас, Владислав Сухачев и Никита Щербак.
У «Авангарда» же «на травме» всего двое — Максим Чудинов и Александр Судницын.
Что принесет эта игра? Давайте узнаем вместе с вами!
Начало встречи в 19:00.