«Трактор» в Казани встретится с «Ак Барсом»

Обе команды выиграли прошлые матчи.

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Сегодня, 5 января, в КХЛ продолжаются игры регулярного чемпионата сезона 2019/20. И на льду казанской «Татнефть арены» сойдутся команды «Ак Барс» и «Трактор». Подопечные Дмитрия Квартального в 2020 году еще не играли, а вот челябинцы успешно съездили в Нижний Новгород, где 3 января со счетом 1:6 разгромили «Торпедо».

В этом же сезоне команда Владимира Юрзинова играла с «Ак Барсом» неудачно: два поражения с общей разностью шайб 1-10. Оба раза ключевыми стали стартовые отрезки, где казанцам удавалось забить несколько быстрых голов. «Трактор» и «Ак Барс» находятся на разных концах таблицы Восточной конференции. Казанцы занимают первую строчку. В их активе 62 очка за 41 игру. А вот «черно-белые» все еще на 12-м месте. У них имеется 37 очков за 45 матчей, а от восьмерки плей-офф их отделяет 10 баллов.

Как сложится данная игра? Смогут ли вновь челябинцы удивить своих болельщиков? Узнаем вместе! Прямая трансляция матча будет показана на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Начало встречи в 19:30 по челябинскому времени.