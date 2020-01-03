«Трактор» разгромил нижегородское «Торпедо»

Первый матч челябинцев в 2020 году окончился мощной победой.

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Сегодня, 3 января, в Нижнем Новгороде состоялся матч между командами «Торпедо» и «Трактор». Это был первый матч в 2020 году для этих клубов.

Первый период был довольно зрелищным и результативным. Три шайбы подряд забросили игроки «черно-белых»: Лукаш Седлак, Ярослав Косов и Александр Авцин. При этом, Косов смог забить свою шайбу, когда «Трактор» был в меньшинстве. После такого начала стартового отрезка, тренерский штаб «Торпедо» заменил вратаря. И вместо Андерса Линдбека рамку начал защищать Андрей Тихомиров. Затем, ближе к концу первой двадцатиминутки, челябинцы получили удаление за нарушение численного состава и этим все-таки смогли воспользоваться нижегородцы. Шайбу в ворота, которые защищал Станислав Галимов, забросил Станислав Бочаров.

Второй период не был результативным, но «Трактору» это не мешало «продавливать» своего соперника.

А вот в третьем периоде команда Владимира Юрзинова смогла удивить своих болельщиков еще тремя шайбами. Сначала отличился новобранец челябинского клуба Артем Михеев. Затем, за десять минут до конца, свою шайбу забросил и Вячеслав Основин. А потом жирную точку поставил и Александр Шаров. Таким образом, матч завершился со счетом 1:6 в пользу челябинского «Трактора».

Следующая игра ХК «Трактор» состоится 5 января, в Казани. Там челябинцы сразятся с «Ак Барсом».