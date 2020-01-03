«Трактор» начинает первую выездную серию 2020 года игрой с «Торпедо»

Прошлый матч остался за челябинцами.

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Сегодня, 3 января, в Нижнем Новгороде пройдет встреча между хоккейными командами «Торпедо» и «Трактор». Прошлый матч этих клубов состоялся в Челябинске, где «черно-белые» обыграли нижегородцев со счетом 4:0. И это была первая победа Владимира Юрзинова на тренерском мостике.

Но команда Дэвида Немировски находится в зоне плей-офф. Они занимают седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции. В их активе 48 очков за 43 игры. «Трактор» же все также на 12-м месте. У них имеется 35 очков за 44 матча. Чтобы уйти со «дна» им нужно догнать ближайшего соперника — «Амур», отставание от которого составляет уже 6 результативных баллов. А дозаветной восьмерки и вовсе внушительные 12 очков.

Какой результат принесет данная игра? Смогут ли «черно-белые» порадовать своих болельщиков после обидных поражений в Челябинске от «Спартака» (2:5) и «Авангарда» (1:5)? Узнаем вместе! Телеканал ОТВ и сайт 1obl. tv покажут встречу в прямом эфире. Увидимся на хоккее!