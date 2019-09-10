«Трактор» встречается с «Адмиралом»

Челябинцы продолжают битву за очки в выездной серии.

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Сегодня, 10 сентября, состоится третья игра выездной дальневосточной серии для «Трактора». На этот раз на ближайшие два дня соперником челябинцев станет «Адмирал» из Владивостока.

Эти команды встречались 12 раз по ходу регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, что «Адмирал» был организован лишь в 2013 году, так что для клуба это только седьмой сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Из 12-ти встреч «Трактор» побеждал «Адмирал» в восьми, в двух из них — по буллитам. Разница по забитым шайбам — 36 у челябинцев против 24 у Владивостока.

Что покажет эта игра? Продолжат ли «черно-белые» победную серию? Или же «Адмирал» сможет взять верх? Узнаем вместе сегодня, 10 сентября, в 14:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. А сайт 1obl.ru будет вести текстовый онлайн встречи.