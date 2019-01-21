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/ Вратарь «Трактора» Василий Демченко признан лучшим голкипером недели

Вратарь «Трактора» Василий Демченко признан лучшим голкипером недели

Свежие данные опубликовала пресс-служба КХЛ.
сегодня в 16:02
  |  Хоккей

Голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко признан лучшим вратарем прошедшей недели в КХЛ. Свежие данные, со ссылкой на центральное информационное бюро лиги, приводит пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко, в двух матчах одержавший победы. В гостевом поединке против «Слована» голкипер челябинского клуба отыграл на ноль. Демченко отразил 96,88% бросков при коэффициенте надежности 1,00. — говорится в заявлении на сайте лиги.

Отмечается, что показатели Василия Демченко по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности — лучшие по результатам недели.

Лучшим среди защитников был признан игрок уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев, оформивший дубль в игре против «Авангарда» и завершивший все поединки недели с положительным показателем полезности.

Лучшим нападающим недели лига признала Алексея Макеева из «Витязя». Вместе с командой он одержал две победы в двух гостевых матчах, набрал 3 очка, и так же как Захар Арзамасцев не завершил ни один из матчей с отрицательной полезностью. Титул же лучшего новичка недели достался Никиту Михайлова из «Сибири».

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