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/ Более 500 человек поучаствовали в акции «Тайный Санта», проведенной телеканалом ОТВ и «Трактором»

Более 500 человек поучаствовали в акции «Тайный Санта», проведенной телеканалом ОТВ и «Трактором»

Всего было разыграно 10 комплектов подарков.
17.01.2019
  |  Хоккей

В преддверии Нового года телеканал ОТВ совместно с ХК «Трактор» организовали акцию «Тайный Санта» для своих зрителей и болельщиков. В ней приняли участие более 500 человек. Причем среди них были как взрослые, так и дети.

Всего было разыграно 10 комплектов подарков. Половина из них организаторы разыграли на матче «Трактор — Кунь Лунь» на самой ледовой арене, другую — среди телезрителей ОТВ. Последнюю победители продолжали забирать вплоть до середины января.

Не обошлось, конечно, и без спецприза. Точнее, сразу двух, счастливыми обладателями которых стали фанаты «черно-белых».

Добавим, телеканал ОТВ регулярно проводит различные розыгрыши на своих площадках. Участвуйте и побеждайте, а также болейте за наших и смотрите ОТВ!

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