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/ «Трактор» продолжит домашнюю серию матчем против нижегородского «Торпедо»

«Трактор» продолжит домашнюю серию матчем против нижегородского «Торпедо»

Последний раз команды встречались в прошлом году.
сегодня в 14:37
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» продолжает серию домашних матчей. Сегодня, 24 ноября, подопечные Алексея Тертышного сыграют против нижегородского «Торпедо».

Обе команды победили в прошлых матчах. Нижегородцы 22 ноября в упорном противостоянии одолели одного из лидеров нынешнего сезона — «Автомобилист». «Трактор» же в не менее упорном матча оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика». Отметим, дублем в той игре отметился новичок «черно-белых» Кристиан Томас.

На данный момент нижегородцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, и всего на три очка отстают от идущего следом магнитогорского «Металлурга». Челябинцы же с 27-ю очками в активе расположились на десятой строчке, однако отстают от «Куньлуня» и все того же «Нефтехимика» лишь на один балл.

Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в 17:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также для читателей 1obl.ru будет доступен текстовый онлайн поединка.

Добавим, сегодня в перерывах матча для зрителей ОТВ разбор моментов проведут травмированные игроки «Трактора» Владислав Сухачев и Артем Пеньковский.

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